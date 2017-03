(video) Grigore Greitzer, un tânăr moldovean care muncește DJ în cluburile din cele mai populare orașe din SUA

Energia şi perseverenţa îl caracterizează pe Grigore Greitzer, un moldovean care știe cum să-i înveselească pe americanii care vin, în special, la cluburile de noapte din Chicago. Pasiunea sa pentru DJ l-a determinat să găsească locul cel mai potrivit în industria divertismentului, destul de apreciată în SUA. El spune că America l-a schimbat și a devenit a doua sa casă, unde se simte în largul său.

Viața nocturnă devine tot mai actuală pentru tinerii care doresc să se relaxeze într-un mediu plin de muzică, dans și distracție. Acest stil de viață nu l-a lăsat indiferent încă din perioada de studenție din Moldova, când a activat în mai multe cluburi de noapte, dar cele din SUA le preferă totuși mai mult.

Într-un interviu pentru Moldovatimes.com, Greg spune că cluburile americane sunt mult mai selecte, iar americanii, chiar dacă servesc alcool, nu devin agresivi. De multe ori, viața nocturnă devine un refugiu, după o săptămână complicată de muncă, iar regulile de a se prezenta cu o ținută selectă sunt destul de stricte.

Cel mai curios este că la clubul de noapte unde activează Greg, Stereo Nightclub, s-a organizat și Ziua Limbii Românie, unde comunitatea de moldoveni din Chicago a avut marea ocazie să serbeze Zilele Independenței Republicii Moldova.



Grigore Greitzer, DJ în Chicago

Aspirațiile tânărului moldovean nu se opresc aici. Împreună cu colegii săi, își propun ca în fiecare an să consolideze comunitatea de moldoveni în jurul zilelor culturale. Vara precedentă, spre exemplu, au organizat pentru prima dată un camping, unde moldovenii au făcut sport și s-au distrat la un concert în aer liber.

Organizarea evenimentelor presupune multă dăruire, dedicare și responsabilitate, crede Petru Duca, un alt moldovean stabilit cu traiul în Chicago. Împreună fac o echipă ideală pentru a-i aduce pe cei mai populari cântăreți și artiști, de fapt, asta și îi reprezintă.

Greg vrea să-și construiască cariera de DJ în Los Angeles, deși are o bună experiență în New York și alte orașe populare din SUA. Și asta nu e tot, are planuri să revină peste un timp și acasă.

Grigore Greitzer și Petru Duca în Chicago

Tinerii moldoveni se remarcă peste hotare datorită energiei pe care o emană în timpul show-urilor, evenimentelor, toate fiind conduse de dorința de a rămâne unici prin talentele care au unde să le demonstreze în viața de zi cu zi. În SUA au învăţat că orice e posibil, dacă munceşti, chiar şi cele mai nebune vise pot deveni realitate.