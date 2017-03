(video) Google Jamboard este cea mai mare tabletă cu Android

După ce au lansat primele dispozitive Chromecast, a urmat primul router, un Chromebook de top, o tabletă de invidiat, boxa inteligentă Google Home și primele smartphone-uri Pixel. Printre toate acestea s-a strecurat și o tabletă de dimensiunea unui TV de 55 de inci preinstalată cu Android.

După ce Microsoft a detaliat viziunea sa pentru un PC cu Windows 10 de forma unui TV sensibil la atingere de până la 84 de inci, Google a venit la interval cu Google Jamboard. Acesta din urmă rulează cea mai recentă versiune de Android și este menit ca o unealtă de colaborare în ședințe și prezentări. Nu are neapărat un design futurist din cauza marginii destul de groase, dar din ce se poate observa în clipul de mai sus, pare destul de sprinten și eficient.

Jamboard este însă un produs premium destinat celor cu buzunare adânci. La un preț de achiziție de 5000 de dolari, este evident că nu veți face o astfel de investiție pentru a vedea mai bine acțiunea din Clash of Clans. În contextul în care Surface Hub este 9000 de dolari, Google Jamboard are șanse destul de mari să devină un succes răsunător pe un segment de piață foarte bine definit. Există însă o problemă. Google oferă o taxă de mentenanță de 600 de dolari pe an pentru produs și nu este foarte clar cât este aceasta de necesară, scrie playtech.ro.