(video) Ghimpu, despre petrecerea lui Dodon la Condrița: Eu nicio noapte n-am dormit acolo

Loderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, spune că este ilegal să dai petreceri la Reședința de Stat. În cadrul unei conferințe de presă acesta a comentat informațiile apărute în presă precum că președintele Igor Dodon ar fi organizat la vila de la Condrița comătria fiului cel mic. În calitate de fost președinte interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu spune că pe parcursul interimatului nici nu a dormit la Reședința de Stat, nu încă să dea petreceri.

„Eu nicio noapte n-am dormit acolo, nicio oră, care petreceri? N-aveam timp să mănânc. Ceai și covrigi. Un singur lucru ce am făcut eu acolo este că am oferit posibilitate Comisiei caream format-o prin decret pentru lichidarea studierii regimului totalitar comunist și încă atunci Filat a refuzat să aloce bani și am dat bani din buzunarul meu, ca să-i asigurăm pe experți, istorici, să aibă apă și un covrig, și tot datorită foștilor mei colegi de coaliție nu avem astăzi cartea cu crimele regimului totalitar comunist”, spune Ghimpu.

Întrebat dacă în calitate de președinte, Igor Dodon are dreptul să organizeze petreceri la Reședință, Ghimpu a declarat: „Această reședință este dată președintelui pentru activitatea sa, adică poate să organizeze cumătrii cu președinții altor state, dar aici cumătrii au alt statul. E o noutate pentru noi. În genere pentru Europa cred că e o noutate. S-ar fi gândit: „Doamne, pe cine vrem noi să-i luăm alături de noi. Cum șeful statului să organizeze la Reședința de Stat cumătrie copilului său”? Se demonstrează ce e în capul acestui om, că el ca Stalin consideră că dacă e președinte, i se permite totul. Iată de ce trebuie suspendat și eliberat din funcție, nu împuterniciri, dacă ar mai avea încă împuternicirile pe care le are Putin? Ehei, rămâne Putin în urma lui”, a conchis Ghimpu.

UNIMEDIA amintește că acum două zile, mai multe mașini de lux au fost surprinse la vila prezidențială de la Condrița. Potrivit jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă, surse apropiate președintelui Igor Dodon i-au informat că oaspeții cu mașini luxoase au parcat la Condrița pentru că ar participa la cumetria mezinului familei Dodon.

Procuratura Anticorupție a declarat că s-a sesizat pe marginea acestui caz.