(video) Ghimpu, despre arestul lui Chirtoacă și Chirinciuc: Nașul acestor comandări este Plahotniuc în colaborare cu Dodon și Șalaru

Liderul PL, Mihia Ghimpu, afirmă că Vlad Plahotniuc ar fi comandat reținerea primarului de Chișinău, Dorin Chirtoacă, și a Ministerului Transportului, Iurie Chirinciuc. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PL.

„Nașul acestor comandări este Plahotniuc în colaborare cu Dodon și Șalaru”, spune Ghimpu.

Liderul PL declară că astfel de arestări nu au avut loc atât timp cât Partidul Liberal făcea parte din alinața de guvernare, pentru că ar fi dus la destrămarea majorității parlamentare, însă acum PD a făcut o nouă alianță cu Grupul Popularilor Europeni.

„Nimeni dintre procurori nu putea să ridice mâna să aresteze un ministru și un primar general, membri ai PL, când Partidul este la guvernare, fiind că asta poate duce la destrăzmarea majorității parlamentare, adică la pierderea puterii de partidele care au obținut-o, PL și PD. O dată ce PL avea 13 mandate, iar restul erau al PD-ului, este clar cine deține puterea.

Astăzi toată puterea este în mâinile PD-ului. Stimați colegi, membri ai PDM, scuzați că până astăzi n-am vorbit, îmi pare rău că dvs, cei pentru care am pus cuvântul la Bruxelles, Strasbourg, adică am făcut și niște lucruri bine, stați și vă temeți de șeful vostru. Nimeni n-a îndrăznit să mă sune măcar o dată, fiindcă în cadrul coaliției doar eu puteam să am un cuvânt, mai mult doar coordonatorul (n.r – Vlad Plahotniuc), iată și cine este nașul comandărilor de arestare”, a mai spus Ghimpu.



Aceasta este pentru prima dată când Mihai Ghimpu acuză Partidul Democrat, în persoana lui Vlad Plahotniuc, de arestarea primarului Dorin Chirtoacă. Anterior Ghimpu declara că reținerea nepotului său este o comandă politică făcută la solicitarea socialiștilor.