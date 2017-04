(video) Gheorghe Bălan: Regiunea transnistreană are un potențial militar considerabil și poate prezenta un risc pentru Republica Moldova

Vicepremierul pentru reintegrare Gheorghe Bălan susține că regiunea transnistreană are un potențial militar considerabil și poate prezenta un risc pentru autoritățile din Republica Moldova. Potrivit invitatului, Republica Moldova nu se poate poziționa la același nivel cu regiunea din stânga Nistrului privind munițiile, tancurile și artileria militară. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Dacă vorbim de riscurile militare și de securitate din partea regiunii transninstrene, într-adevăr ei au un potențial considerabil din punct de vedere militar. Acest lucru e cu atât mai vizibil mai ales în ultima perioadă de timp cu aceste aplicații militare care au loc cu regularitate în regiunea transnistreană. Chișinăul reacționează, dar în cazul de față avem și aceste exerciții militare a Federației Ruse care au loc în regiunea trasnistreană. În contextul crizei regionale de securitate și războiului care îl are Ucraina la momentul de față în raioanele de est ale sale, sigur că acest factor trebuie să fie luat în considerație de către toate părțile”, a menționat Gheorghe Bălan.

Acesta susține că printre măsurile care au fost întreprinse referitor la aplicațiile armatei rusești și transnistrene pe teritoriul regiunii.

„Ambasadorul Rusiei din Moldova a fost atenționat și i s-a solicitat stoparea a astfel de aplicații militare pe viitor, dacă au fost unele acțiuni din partea regiunii transnistrene, subiectul dat este discutat și în formatele existente, dar cu părere de rău ei refuză să discute asta în formate politice, dar și în cadrul Comisiei Unificate de Control”, a zis invitatul.

Vicepremierul pentru reintegrare a subliniat faptul că din punct de vedere a potențialului militar, a tehnicii militare regiunea din stânga Nistrului este mai dotată decât Republica Moldova.

„Regiunea transnistreană are peste 20 de tancuri funcționale, sisteme reactive de artilerie, au artilerie dezvoltată și depozitele de la Cobasna care până în momentul de față nu au fost evacuate cu părere de rău. Republica Moldova are tancuri doar pe postamente. Deci, dotarea militară a regiunii reprezintă un risc pentru autoritățile moldovenești. Noi am declarat că nu dorim tensionare și conflict, dorim să soluționăm orice problemă la masa de negocieri. Refuzăm să utilizăm arma contra malului stâng al Nistrului, mă refer aici și la populație, pentru că sunt cetățeni a Republicii Moldova, dar în același timp, orice risc trebuie să fie luat în considerație, și astfel de riscuri sunt analizate de toate structurile de abilitate”, a declarat Gheorghe Bălan.

Invitatul a conchis că în același timp, o astfel de agresiune ar demarca foarte multe lucruri și ar duce la dispariția regimului din regiunea transnistreană.

Emisiunea integrală poate fi vizionată aici.