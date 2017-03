(video) Gest de panică sau agresiune la o grădiniță privată din capitală? O mamă acuză educatoarea că i-a lovit fetița

Mama unui copil înmatriculat la o grădiniță privată din Chișinău bate alarma. Potrivit ei, fiica acesteia de nici doi ani a fost lovită cu putere de educatoare, după ce copila s-ar fi înecat în timpul mesei cu ceai. Femeia spune că vede gestul educatoarei prea brutal, că nu e cel mai potrivit mod de a salva un copil de la înec și presupune că dascălul nu este la prima abatere de acest gen. De cealaltă parte, administrația grădiniței susține că educatoarea, care a fost concediată între timp, a acționat într-un moment de panică și afirmă că a fost doar un incident singular.

„Fetița noastra de nici 2 ani este lovita și bruscata de educatoare în timpul mesei. Administrația grădiniției spune că s-a procedat corect. Cum să lovești un pui de om cu atâta putere și să o scuturi ca pe o cârpă?”, a scris mama fetei pe o rețea de socializare.

Tot aceasta spune că fetița i-a povestit că educatoarea obișnuia să mai și lovească copiii de la creșă.

„Am început a discuta cu ea, pentru că vorbește destul de bine. La început a zis ca o bat la fundișor, parcă nu am crezut-o. În altă zi a început să spună că este lovită peste guriță și peste nas. Când o întrebam cine o bate, ne zicea ca educatoarea Vica (cea noua). Luni, pe 27 martie, eram la biroul directoarei. Am insistat să văd filmările din săptămâna trecută (noi părinții nu avem acces la aceste filmări), cu greu au acceptat. Cu părere de rău multe secvențe lipseau și tind să cred că s-au șters special pentru că copii erau agresați. La un moment am dat de o secvența din ultima zi de frecventare a grădiniței unde fetița mea este într-un fel agresată fizic”, a mai scris mama fetei.

Contactată de UNIMEDIA, administratoarea instituției a declarat că educatoarea cu pricina a fost concediată. „Nu este corect cum a procedat educatorul, a fost într-adevăr prea dur, dar educatorul a fost blocat într-un moment tensionat, de panică. Nu admitem asemenea cazuri și nu vrem să pătăm numele instituției.

Din imagini se vede cum fata o băut ceai, educatoarea a văzut că ea a pus mâna la gură și că se învinețește pe față, într-un moment de panică a lovit-o, văzând-o că tușește a scuturat-o. A fost o situație de panică. Totuși educatoarea fost concediată după acest incident”, a declarat pentu UNIMEDIA, Cristina Efros.

Mai jos vedeți imaginile video suprinse de camerele de supraveghere. În înregistrarea video educatoarea strigă fetiței: „Delia, ceai mai este. Uite ce m-ai speriat. Ce-i cu tine?”.