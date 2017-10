(video) Game of Thrones - Mega concert de muzică simfonică la Palatul Național „Nicolae Sulac”

„Urzeala Tronurilor” este un serial de televiziune, fantezie medievală, produs de HBO pe baza scrierilor lui George R.R.Martin, care în scurt timp a devenit un fenomen mondial!

Masivitatea acestuia devine din ce în ce mai apreciată, dat fiind faptul că la unsingur sezon estimat la 10 ore de film, se lucrează timp de un an pe cea mai mare „scenă” din lume.

Pe lângă compozițiile din “Game of thrones” vor fi interpretate și piese din așa filme ca: “Matrix”, “Inception”,”The last Samurai”, “The Fifth Element” și altele.

Weekend, duminică, muzică bună în interpretarea renumitei și dinamicii orchestrei simfonice alături de faimosul cor din Odesa, sub bagheta lui Andrei Ciornii!



Evenimentul va avea loc pe 29 octombrie, începând cu ora 18:00.



Bilete găsiți pe iTicket.