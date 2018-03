(video) GENEVA 2018: Premieră mondială – Noua generaţie KIA Ceed Sportswagon

Noul break a devenit mai spațios datorită dimensiunilor crescute a exteriorului, interiorului și a portbagajului.

Ca şi întregii familii a acestui model, break-ului i-a fost schimbat numele. Fostul cee’d s-a transformat în Ceed – o abreviere pentru Community of Europe, with European Design (un automobil pentru comunitatea europeană, cu un design european). Vezi ce dotări a primit şi află când vor începe vânzările acestuia în Europa, pe AutoBlog.MD