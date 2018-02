(video) Fundaţia Orange Moldova promovează „Incluziunea digitală rurală”

Peste 8 000 de elevi şi profesori din 20 de instituţii preuniversitare rurale din Republica Moldova au parte de un proces educaţional mai interactiv. Aceştia sunt beneficiarii proiectului „Incluziunea Digitală Rurală”, implementat sub umbrela „Orange Digital School” – program major lansat de Fundaţia Orange Moldova, care contribuie la ştergerea barierei digitale prin utilizarea echipamentelor performante in procesul de predare.

Astfel, fiecare instituţie beneficiară a fost dotată cu echipamente IT performante: laptop, proiector şi alte accesorii. Proiectul se află la ediţia a patra şi este implementat de către Centrul de Informaţii Universitare, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova.





Sergiu Postică, preşedintele Consiliului Fundaţiei Orange Moldova: „Tehnologia schimbă educaţia şi are impact şi în ceea ce priveşte nivelul de competitivitate şi creşterea performanţelor şcolare, iar Orange Moldova este un promotor al progresului tehnologic şi al revoluţiei digitale. „Incluziunea digitală rurală” a devenit deja o tradiţie frumoasă şi un proiect de suflet al Fundaţiei Orange, prin care încercăm să aducem valoare adăugată procesului de predare, care acum este mai interactiv şi răspunde necesităţilor elevilor şi profesorilor”.





Selectarea beneficiarilor a avut loc prin concurs, fiind eligibile doar gimnaziile şi liceele amplasate în zonele rurale, cu un număr minim de 250 de elevi per instituţie. În acest an, 117 instituţii din 35 de regiuni ale ţării s-au înscris în competiţie. Dosarul de participare a inclus un formular de aplicare, un act care confirmă numărul de elevi, o notă informativă despre dotarea instituției cu echipament IT, o listă de activităţi academice şi extracurriculare care au fost organizate pe parcursul anului trecut de studii şi o scrisoare de motivare din partea directorului instituţiei, prin care se explică necesitatea unui astfel de echipament pentru şcoală, precum şi la ce activităţi şcolare ar urma să fie folosit acesta.





Angela Muşet, directorul Centrului de Informaţii Universitare, implementator al proiectului: „Pentru al patrulea an la rând proiectul contribuie la ameliorarea calităţii instruirii, asigurând procesul de trecere la un sistem de predare informaţional modern în cadrul instituţiilor preuniversitare din zonele rurale, astfel consolidând atractivitatea serviciilor educaţionale atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, oferindu-le abilităţi multilaterale, necesare pentru un mediu academic integrat şi interactiv.”

Astfel, au fost selectate 20 de instituţii din 15 regiuni ale ţării: Sîngerei, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Chișinău, Criuleni, Basarabeasca, Edineț, Cahul, Comrat, Călărași, Drochia, Rîșcani, Dubăsari, Orhei.

Daniela Donoagă, directorul liceului „Alecu Russo”, Cojuşna: „Echipamentul respectiv îl vom utiliza atât în cadrul consiliilor profesorale, în cadrul consiliilor de elevi, adunărilor de părinţi. Avem o multitudine de activităţi în care chiar este binevenit”.

Andrei Leonti Directorul gimnaziului Oxentea, Dubăsari: „Pentru o şcoală rurală, acolo unde se simte lipsa acestui echipament, cred că chiar e dublu binevenit, în special, pentru şcoala noastră a fost mult aşteptat”.

Tatiana Cojan, elevă în clasa a XII-a la liceul „Mihail Sadoveanu”, Giurgiuleşti: „Tehnologia a evoluat foarte mult, iar noi, pentru a acumula tot mai multe informaţii, trebuie să ţinem pasul noilor provocări şi noilor tehnologii. Aceasta est o şansă pentru noi ca să evoluăm mai mult atât ca elevi, în general, ca personalităţi.

Bunurile au fost distribuite cu ajutorul a 11 voluntari, angajaţi ai companiei Orange Moldova.





Inga Bolboceanu voluntar Orange: „Mă bucur pentru copiii din mediul rural, în şcoli o să aibă posibilitatea să folosească tehnică performantă. Lecţiile vor fi mult mai atractive, mai interactive, respectiv, copilul este mult mai motivat de a învăţa”.

Proiectul „Incluziunea digitală rurală”, parte a programului „Orange Digital School”, se află la a patra ediţie. În total, în cadrul proiectului, peste 31 000 de elevi din 30 de raioane ale ţării au beneficiat de echipament tehnic oferit de către Fundaţia Orange Moldova.

Lista instituţiilor beneficiare ale proiectului „Incluziunea Digital Rurală”, ediţia 2017:

Nr. ord. Instituţia Numărul elevilor Localitatea Raionul 1 LT "Alexandru Agapie" 851 s. Pepeni Sîngerei 2 LT "Alecu Russo" 694 s. Cojușna Strășeni 3 LT "Ștefan Holban" 675 s. Cărpineni Hîncești 4 LT Puhoi 591 s. Puhoi Ialoveni 5 LT "Olimp" 537 s. Costești Ialoveni 6 LT "Gheorghe Ghimpu" 493 s. Colonița mun. Chișinău 7 LT "Mihai Stratulat" 396 s. Boșcana Criuleni 8 LT "Mihai Eminescu" 355 s. Sadaclia Basarabeasca 9 Gimnaziul Brătușeni 352 s. Brătușenii Vechi Edineț 10 LT "Mihai Sadoveanu" 345 s. Giurgiulești Cahul 11 LT “Dmitrii Celenghir’ 331 s. Avdarma Comrat 12 LT Mălăiești 323 s. Mălăieștii Noi Criuleni 13 LT Molești 316 s. Molești Ialoveni 14 Gimnaziul "Ștefan cel Mare" 315 s. Bravicea Călărași 15 Gimnaziul "Viorel Ciobanu" 300 s. Șuri Drochia 16 LT "Constantin Popovici" 292 s. Nihoreni Rîșcani 17 Gimnaziul Oxentea 280 s. Oxentea Dubăsari 18 Gimnaziul Biești 274 s. Biești Orhei 19 Gimnaziul Pănășești 268 s. Pănășești Strășeni 20 LT "Ion Creangă" 261 s. Micleușeni Strășeni Numărul total de elevi: 8249

