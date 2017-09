(video) Frankfurt 2017: Premieră mondială – Borgward Isabella Concept

Pentru că Salonul Auto de la Frankfurt este unul care se desfăşoară în Germania, compania Borgward care îşi are originile din această ţară şi care de curând a fost resuscitată cu ajutorul investiţiilor unor chinezi, a prezentat prototipul numit Isabella.

Acest concept are un design futurist, dispune de patru locuri pentru pasageri, nu are montanţi centrali şi are următoarele dimensiuni: lungime – cinci metri, lăţimea este de 1.92 metri, iar înălţimea de 1.4 metri.

Isabella este pusă în mişcare cu ajutorul a două motoare electrice, a căror putere totală este de 300 CP şi 450 Nm. Acceleraţia de la 0-100 de km/h o poate face în 4.5 secunde, iar viteza maximă este de 250 km/h.

Află mai multe detalii despre această maşină şi vezi cum arată la interior, pe AutoBlog.MD