(video) Fostul internațional moldovean Simion Bulgaru și-a încheiat cariera de fotbalist la vârsta de 32 de ani

Simion Bulgaru a decis să se retragă din fotbal după ce a suferit trei intervenții chirurgicale într-o perioadă scurtă de jumătate de an. Fostul căpitan al celor de la Dacia a suferit o accidentare la genunchi în partida din campionat cu Zimbru.

"Când doctorul mi-a spus ce consecințe ar putea fi dacă voi juca mai departe, am zis că mai bine să termin acum, ca să fie mai bine pe viitor. Era o perioadă, când nu puteam să merg din cauza durerilor. După aceasta când am văzut că pot să merg, am spus mulțumesc lui Dumnezeu că pot să merg" a declarat Bulgaru.

În viitorul apropiat Simion Bulgaru își dorește să devină antrenor. Fotbalistul este discipolul școlii de fotbal Zimbru Chișinău. În cariera sa, Bulgaru a mai evoluat pentru Sheriff Tiraspol, formația daneză Viborg, Alania Vladikavkaz, echipele rusești Alania Vladikavkaz și Volga Nijnii Novgorod dar și pentru formația kazahă Irtysh Pavlodar.

Pentru naționala Moldovei, fundașul a bifat 24 de partide.