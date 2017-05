(video) Flori, ouă și apă sfințită. Cum s-a desfășurat marșul de solidaritate „Fără Frică”

Îmbrăcați în tricouri cu mesaje „Fără Frică” și cu flori în mâini, reprezentații comunițătii LGBT, activiști civici, dar și susținători ai drepturilor omului au manifestat astăzi în centrul capitalei într-un marș al tăcerii.

David Fernandes, membru al comunității LGBT: Să trăim mai liberi, să avem drepturi să fim fără frică. Să trăim într-o țară care nu doar are denumirea de democrată, dar într-o țară cu adevărat democrată.

Marșul s-a desfășurat sub genericul „Flower power”, astfel, în loc de pancarte, manifestanții au avut flori, iar de la geamul unei clădiri, petale de trandafir au căzut peste aceștia.

La marș au participat oaspeți veniți de peste hotare și părinți ai membrilor comunității LGBT.



„Suntem bucuroși că astăzi suntem prezenți la marș și susținem copiii noștri”

Luc Fedon, voluntar din Franța: Consider că este important să demonstrăm că persoanele LGBT nu sunt diferite sau periculoase, ci sunt ca toate celelalte persoane.



„Cred că fiecare este liber să facă ce dorește și trebuie să le respectăm alegerile. Am venit aici în semn de protest și să spun că trebuie să ne respectăm unii pe alții”

Un grup de creștini cu icoane și pancarte au ieșit în întâmpinarea manifestanților de la Marșul de Solidaritate „Fără Frică”. Aceștia au cântat piese bisericești și au aruncat cu ouă și apă sfințită.

Deși și-au propus să parcurgă traseul de la strada Ismail până la Maria Cebotari, participanții Marșului Solidarității au fost nevoiți să se retragă utilizând mai multe autobuze și fiind ajutați de poliție.

Preot: Așa numiții oameni sexualitate minoră, cum se numesc ei, gey-i și lesbiencele, azi vor să facă paradă și noi am ieșit să la astfel de mârșăvenie și spurcăciuni.

Preot: Suntem ortodocși și de asta și suntem aici ca să mărturisim credința ortodoxă și să spunem nu păcatului. Noi nu suntem împotriva persoanelor noi suntem împotriva păcatului propăvăduit.

„Suntem împotriva sadomiei și nedreptății care se întâmplă în țară. Avem copii și nu vrem să trăim în mizerie”

După marș, a fost organizată o conferință de presă susținută de GGENDERDOC-M.

Acesta a fost cel liniștit marș dintre toate și cel mai numeros.În acest an au fost și mai mulți oameni, oameni pentru care drepturile omului sunt importante.

Anastasia Danilova, directoarea executivă GENDERDOC-M: Astăzi am parcurs cinci cartiere ale libertății. Am obținut rezultatul pe care ni l-am propus anul trecut. Am fost protejați de poliție și suntem recunoscători polițiștilor pentru că marșul s-a desfășurat în liniște. Sperăm că anul viitor vom reuși să parcurgem mai multe cartiere.

Marşul de solidaritate a comunității LGBT are loc pentru al cincilea an consecutiv și are drept scop de a sensibiliza oamenii privind drepturile persoanelor LGBT din Republica Moldova.