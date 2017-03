(video) Filip la întrevederea cu Grindeanu: Moldova și România sunt două inimi gemene care bat în același ritm

(update 13:37) Premierul Pavel Filip: Moldova privește în continuare spre vest, ca și proiect de țară. Indiferent de poziționările de la Chișinău, nu se va schimba relația dintre țările noastre. Am făcut un schimb de opinii. Multumțim pentru împrumutul de 150 de milioane euro, care a venit în momentele cele mai grele pentru Republica Moldova. Relația noastră se consolidează prin proiecte concrete”.

(update 13:31) Sorin Grindeanu: „Am avut un dialog constructiv, așa cum am avut de ficare dată. AM reușit să trecem în revistă multe proiecte pe care le avem în derulare . Am discutat despre proiecte viitoare. România așteaptă de la Republica Moldova consecvență și seriozitate”.