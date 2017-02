(video) Filip: Opiniile diferite pe care le avem privind unele subiecte nu trebuie să blocheze activitatea celor mai importante instituții ale statului

(UPDATE 13:16) Filip: Nu sunt deacord cu pozițiile dlui Dodon privind mai multe subiecte. Eu vă asigur că toți cei care au participat la furtul miliardului, vor fi trași la răspundere. (UPDATE 13:10) Filip, după întrevederea cu Dodon și Candu: Partenerii noștri externi sunt îngrijorați de declarațiile șefului statului.

Noi trebuie să găsim soluții, iar opiniile diferite pe care le avem privind unele subiecte nu trebuie să blocheze activitatea celor mai importante instituții ale statului.

(UPDATE 13:05) Candu: Am discutat și despre deschiderea Biroului de legătură NATO la Chișinău. Chiar dacă nu avem o poziție comună în ceea ce privește aceste subiecte, astfel de întruniri sunt benefice.

(UPDATE 13:04) Candu: Am prezentat argumente privind beneficiile Moldovei în drumul european. Am vorbit și despre un eventual scrutin anticipat. Nu are rost să fie organizate alegeri anticipate atâta timp cât până la următorul scrutin a rămas mai puțin de un an și jumătate.

(UPDATE 13:02) Candu: Astăzi am fost informați că dl Dodon intenționează să semneze la începutul lunii aprilie a acelui Memorandum de cooperare cu uniunea Euroasiatică.

(UPDATE 12:58) Declarațiile lui Dodon după întâlnirea cu Filip și Candu: I-am anunțat că voi iniția procedura de declanșare a alegerilor anticipate.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, face declarații după întrevederea cu prim-ministrul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu.

Igor Dodon spune că din toate subiectele discutate, cei trei reprezentanți ai puterii au o poziție comună doar în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean.