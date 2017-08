(video) Festivalul Gustar 2017 vă invită să savurați ultimele zile de vară la Orheiul Vechi

Gustar te invită și în acest an să te relaxezi într-un weekend de neuitat în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Ediția a VII-a festivalului promite că va aduce mai multă distracție, show-uri live formidabile, dar și experiențe memorabile.

Astfel, în acest an, organizatorii anunță că cei prezenți la eveniment se vor delecta cu muzica unor formații autohtone și internaționale, precum cea a trupelor Zdob și Zdub, The Motans, 7 Klasse, DJ Anderson, Lou Bega etc.

Festivalul va cuprinde în acest an și masterclass-uri, târg de artizanat și expoziție de obiecte unice din lut, mâncăruri și băuturi delicioase la un preț accesibil, o zonă de relaxare și multe altele.



Potrivit organizatorilor, în acest an se va desfășura în premieră un târg al fructelor și legumelor, unde oaspeții festivalului vor putea să se bucure de bunătățile sezonului.

Începând cu azi seara și până duminică, Gustar vă așteptă să savurați din plin ultimele zile de vacanță alături de cei dragi inimii dumneavostră.

Pe 19 și 20 august biletele vor costa 150 pentru o zi și 200 de lei pentru două zile.

Invitațiile pot fi procurate online aici: biletonline.eu, mticket.md, afisha.md, fest.md și în rețeaua de magazine TOP SHOP.

Cei care nu au reușit să cumpere bilete la transportul organizat, pot lua autobuzul sau microbuzul public de la Gara Auto Centrală:

Chișinău - Butuceni - 10:20, 15:00, 18:15.

Chișinău - Trebujeni - 14:00.