(video) Expert: Tinerii din Moldova ar trebui să-și îndrepte atenția spre domeniul IT; Aici salariile sunt foarte mari

Republica Moldova are un potențial foarte mare de dezvoltare în domeniul IT, însă, țara noastră nu dispune de forță de muncă necesară. La aceste concluzii a ajuns Directorul Organizației pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor (MIEPO) Vitalie Zaharia în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Încercăm să mergem conform strategiei naționale pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor 2016-2020. Conform acestei strategii au fost identificate sectoarele cele mai importate ale economiei, care au un potențial enorma în atragerea investițiilor. Este sectorul automatic, industriei ușoare, sectorul agro, sectorul IT și BPO. Aceste sectoare au un potențial enorm dacă vorbim despre atragerea investițiilor”, a declarat Vitalie Zaharia.

Potrivit expertului, cea mai mare problemă ar fi forța de muncă. „În sectorul agricol avem forță de muncă, în sectorul automatic avem și încercăm să o creștem. În sectorul IT ne-am dori să avem câți mai mulți pentru că este un sector în ascendență, iar cererea este foarte mare. Dacă am avea forță de muncă în sectorul IT, am putea foarte, foarte mulți investitori. Din păcate, foarte mulți se opresc în România sau ne depășesc și se duc în Ucraina”, a declarat directorul MIEPO.

Vitalie Zaharia spune că în Republica Moldova, în ceea ce privește forța de muncă în domeniul IT, s-au pus bazele, iar acum sunt platforme propice pentru tinerii moldoveni ca să meargă spre drumul IT, unde salariu este foarte mare.