(video) Expert: Creșterea economică a Republicii Moldova nu a sporit atractivitatea în fața investitorilor

Ultimele date ale BNM arată că în anul 2017, stocul activelor sub formă de investiţii directe a însumat 252.73 mil. USD, în creştere cu 1.2 la sută comparativ cu sfârșitul anului 2016. O creștere sub potențial în condițiile în care Republica Moldova are nevoie de investiții masive pentru crearea locurilor de muncă și o creștere economică exponențială care să genereze valoare adăugată.

”Deşi economia a revenit pe creştere după recesiunea cauzată de furtul miliardului, investitorii străini nu s-au arătat interesați să vină. În aceste condiţii există temeri ca investiţiile străine să rămână la un nivel scăzut încă pentru o perioadă extinsă de timp”, constată Victor Usru.

Principalele activități economice care au beneficiat de investiţii directe din străinătate rămân activitățile financiare, asigurările (26.1 la sută) și industria prelucrătoare (25.3 la sută din stocul de pasive de investiţii directe sub formă de capital propriu).

”Volumul mic al investiţiilor străine scoate în evidență mai multe probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Este vorba de infrastructura deficitară, birocraţia, corupţia şi justiția, care șchiopătează”, a mai spus Ursu.

În distribuţia geografică a investițiilor directe sub formă de participații la capital acumulate, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 80.7 la sută. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 6.3 la sută din totalul capitalului acumulat.

Pe de altă parte, Republica Moldova rămâne atractivă pentru investitorii care caută forţă de muncă ieftină, însă pentru următorii ani se impune creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor moldovenești pentru a face faţă concurenţei internaţionale.

În concluzie, Victor Ursu a spus că este necesară creșterea atractivității Republicii Moldova în fața investitorilor străini, dar și îmbunătățirea capacității de atragerea a finanțărilor externe în condițiile în care țara noastră este dependentă de capitalul extern pentru finanțarea deficitului bugetar.

