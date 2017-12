(video) Experienţe digitale incomparabile la Orange WiFi Cafe

La prima etapă, acest proiect, lansat în 2013, a presupus crearea unor spaţii dedicate în 9 cele mai mari universităţi din Moldova: USM, USMF, UTM, ASEM, UASM, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu” și Universitatea Pedagogică de Stat ”I. Creangă” menite să îmbunătăţească experienţele digitale atât a studenţilor,cât şi a profesorilor. Anual peste 50 de mii de studenți si profesori beneficiază de această investiție.

In 2016, Fundaţia Orange Moldova a lansat cea de-a doua etapa a acestui proiect, care a inclus activităţi de îmbunătăţire a infrastructurii în aceste spaţii,atât dotarea cu echipamente noi, cât şi renovarea mobilierului, adaptarea design-ului etc.

În cadrul etapei a doua a proiectului „Orange WiFi Cafe” au fost reamenajate holurile din universităţi cu mobilier modern - mese, scaune, fotolii, canapele, dar şi cu mobilă incorporată, articole de decor, echipamente de ultimă oră, ş.a. în dependenţă de necesităţile fiecărei universităţi.

Julien Ducarroz, Director General Orange Moldova:„La Orange, ne-am angajat strategic să contribuim la digitalizarea societăţii. Iată de ce, prin intermediul Fundaţiei Orange investim cu prioritate în educaţia digitală. Proiectul Orange WiFi Cafe,care are mai mult de 50 de mii de beneficiari anual, studenţi şi profesori, vine să asigure accesul la Internet gratuit şi infrastructură performantă în spaţii dedicate, foarte creative pentru îmbunătăţirea procesului de educaţie în conformitate cu noile cerinţe ale timpului. Prin acest proiect ne dorim să asigurăm accesul tinerilor la tot ce este mai bun în era digitalizării, astfel încât ei să facă faţă provocărilor de mâine. Deoarece, indiferent de domeniul unde vor activa, medicină, IT, educaţie, jurisprudenţă, economie, nimic nu va mai fi cum a mai fost şi ei inevitabil vor interacţiona cu tot ce înseamnă viitor: digitalizare, inteligenţa artificială etc.

Sergiu Postica, Preşedintele Consiliului FOM:„Fundaţia Orange Moldova susține cu prioritate facilitarea accesului tinerilor la resurse educaționale adaptate exigențelor tehnologice actuale, dezvoltarea competențelor şi abilităților necesare unor buni profesioniști și încurajează activitățile de cercetare științifică. Pentru etapa a doua a proiectului împreună cu partenerii am efectuat un audit al spaţiilor şi am venit cu îmbunătăţirea acestora, astfel încât să corespundă solicitărilor şi necesităţilor beneficiarilor. Orange Moldova este un lider consacrat în domeniul telecomunicaţiilor din ţara noastră, iar prin acest proiect al Fundaţiei Orange continuăm să ştergem bariera digitală în învăţământul de tip superior.”

Viorel Bostan, rector Universitatea Tehnică din Moldova:”Compania Orange Moldova şi-a consolidat activitatea prin lansarea Fundaţiei Orange, care este un partener fidel al educaţiei digitale. Cu ajutorul acestor echipamente, studenţii vor avea posibilitatea să dezvolte abilităţi practice de programare, proiectare şi elaborare a softurilor specializate,astfel încât să facă faţă necesitaţilor înaintate de către angajatori”.

Angela Muşet, Director Centrul de Informaţii Universitare:”Beneficiari a celei de-a doua etape a proiectului sunt 5 Orange WiFi Cafe din cadrul universităţilor: USM, UTM, USMF, ASEM şi UASM. Spaţiile din aceste universități au fost renovate şi adaptate noilor cerinţe, au fost dotate cu echipamente noi, articole de mobilier și elemente de decor. Am extins investiţiile pentru Universitatea Tehnică, în scopul facilitării procesului de dezvoltare a abilităţilor practice de proiectare, a programării micro controloarelor şi procesoarelor, a elaborării de softuri specializate. Orange WiFi Cafe din incinta UTM a fost dotată cu echipament IT adiţional: kituri specializate, sistem de prezentare Barco CSE 200, 9 Apple MakBook-uri sistem de operare MacOS X preinstalat. Toate aceste activităţi vin să dezvolte programul lansat de Fundaţia Orange.”

Despre Fundaţia Orange Moldova

Fundația Orange consideră că educația are un rol important în combaterea sărăciei, reducerea șomajului și asigurarea creșterii economice durabile. Pentru a valorifica aceasta oportunitate FOM susține facilitarea accesului tinerilor la resurse educaționale adaptate exigențelor tehnologice actuale, dezvoltarea competențelor abilităților necesare unor buni profesioniști și încurajează activitățile de cercetare științifică. În ultimii şapte ani, Fundaţia Orange a reuşit realizarea a peste 60 de proiecte în domeniile educaţiei digitale, sănătăţii, culturii şi susţinerea persoanelor defavorizate, iar peste 300 de mii de oameni au beneficiat de ele.















