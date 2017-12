(video) Examinarea dosarului lui Dorin Chirtoacă, din nou amânată. Primarul suspendat: Procurorii și statul tărăgănează procesul

Examinarea dosarului lui Dorin Chirtoacă a fost din nou amânată. Potrivit primarului suspendat, procurorii și statul tergiversează intenționat procesul.

"Astăzi s-a confirmat ce am spus încă din vara acestui an. De atunci am insistat asupra asoluționării cererilor depuse de avocați, care trebuiau examinate timp de zece zile. Examinarea acestor cereri nu s-a făcut, a fost tărăgănată", a spus Chirtoacă.