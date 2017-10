(video) „Este un evenimente vital pentru tinerii din IT”. Sute de studenți au participat la ICT Career Orientation 2017

Pe 12 octombrie, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a opta ediție a ICT Career Orientation. În cadrul evenimentului organizat de ATIC au participat sute de studenți de la facultățile cu profil IT, profesori, companii și specialiștii din sectorul IT.

ICT Career Orientation este cel mai mare eveniment de orientare profesională pentru tinerii care studiază specialități în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.





„Este un eveniment absolut vital. Ceea ce vedem astăzi este un adevărat schimb informațional, companiile-lider sunt aici în căutarea angajaților de mâine. Și ce caută acești viitori „angajați de mâine”? Ei caută oportunități de angajare. Și ei trebuie direcționați unul spre celălalt. Sunt atât de încântat să fiu astăzi aici, datorită energiei, conversațiilor care au loc acolo. Tot ceea ce este necesar pentru a crește sectorul IT din Moldova”, a spus Daniel Thomson, Director, Economic Growth Office, United States Agency for International Development.

„Aceste evenimente vin din propriile experiențe. Atunci când eram în anul III de facultate, nu știam ce fel de job am să am și cine sunt angajatorii și că există și altceva în afară de coding. Din acest motiv m-am gândit că ar fi bine ca studenții și elevii să-i cunoască pe viitorii angajatori. Aceasta îți oferă o vizibilitate, îți definește cariera pe care vrei să o alegi”, a menționat Ana Chirița, Director Executiv al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC, organizator al evenimentului.

„Sigur că este un eveniment care creează o relație imediată dintre studenți, care vor fi viitorii angajați ai companiilor TIC, și companiile însele. Există mai multe probleme dintre relația companiilor private și universități, cu reproșuri din ambele părți, iar acest eveniment este o platformă pentru a stabili legături mult mai strânse pentru universități și mediul privat. Este o posibilitate excepțională pentru studenți”, a subliniat Viorel Bostan, Rector al Universității Tehnice a Moldovei.

„ICT este una dintre zonele prioritare pe care am început să le susținem cu câțiva ani în urmă, pentru că noi credem că sectorul ICT are un viitor mare aici, în Moldova, în special pentru tineri. Este un eveniment vital. Avem astăzi circa 500-600 de persoane aici. Consider că este foarte important să îi aduci împreună pe practicieni și cei care sunt în universități”, a precizat Alexander Karner, Șeful Biroului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA).

Unii studenți au recunoscut că a fost nevoie doar de câteva minute pentru a găsi un internship pe măsura așteptărilor. „Cu siguranță sunt utile, pentru că aici sunt concentrate companiile cu toate ofertele, unde putem afla toate informațiile despre internshipurile care se petrec în oraș. Este util pentru că este concentrat tot într-un loc și astfel putem alege din ceea ce este. Internshipurile, în general, sunt faine și ele aici sunt multe”, a adăugat Filip, student anul IV în cadrul Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.

„Doresc să aflu mai multe despre specialitate mea și posibilitățile pe care le voi putea avea pe viitor”, a concretizat Ina, studentă anul III la USM.

„Sunt prima dată la acest eveniment. Este destul de interesant, îmi place foarte mult. Multă lume s-a adunat. Deja am reușit să mă înscriu la un curs legat de development, programare”, a spus Mihail Lozinschi, student anul IV la UTM.

„Sunt student în IT și eu am nevoie de cunoștințe noi - mai „open mind”, a spus Radu, student anul III la UTM.

În cadrul evenimentului au fost prezente numeroase companii din domeniul domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. „Târgurile respective sunt foarte importante nu doar pentru companii, dar și pentru studenți. Pentru companii este important, pentru că găsim oameni, iar pentru studenți - au posibilitate să-și găsească job-uri”, a precizat Carina Pelțu, reprezentant „Ellation”.

„Sunt extrem de utile și mulțumim ATIC și UTM, care organizează astfel de evenimente. În urma evenimentului de anul trecut la care am participat, am angajat 3 studenți. Sunt foarte deștepți, sunt foarte talentați. Suntem foarte fericiți că am participat anul trecut, anul acesta și mulți ani înainte”, a subliniat Alina Malbaș-Rotaru, HR manager compania „Noction”.

Studenții au beneficiat nu doar de oportunități de stagii și angajare la ICT Career Orientation, dar și de sesiuni de orientare în carieră. „În mare parte s-au discutat aspecte pe care trebuie să le cunoască unii studenți. Nu se pune accentul pe companie. Se pune accentul pe tehnologie, pe direcție sau pe domeniul în care ulterior aceștia pot activa”, a concretizat Ana Chirița, Director Executiv al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC.

„Mie îmi place. Ceva nou, ceva interesant. Acesta este un mod foarte bun pentru dezvoltare personală”, a recunoscut Felicia, studentă anul II la UTM.

ICT Career Orientation este organizat de către Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernului Suediei și Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Evenimentul este organizat anual începând cu 2010 și are drept scop motivarea şi ghidarea tinerilor spre cunoaşterea şi valorificarea oportunităţilor de angajare, dezvoltare și avansare profesională în domeniul TIC.