(video) Este sau nu milionar? Ministrul Justiției vorbește despre averea sa și casa nedeclarată la Cadastru

Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari a venit cu explicații despre informațiile că ar avea credite de peste un milion de lei, depsre blocul cu 10 etaje în costrucția căruia ar fi afiliat și când care este motivul pentru care din 2014 până în prezent nu și-a îregistrat casa la Cadastru. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Am mai lucrat și în privar, am mai dezvoltat niște activități în paralalel, dar ele nu au intrat niciodată în conflict cu activitățile mele publice. Totdeauna au fost declarate si veniturile și interesele. Sunteți milionar? Totul depinde de cum se face aceste evaluări. Eu am declarat venituri care răspund la această întrebare. Am plătit impozite. N-am avut niciun credit peste un milion de lei. Este altceva că mi-am asumat să întorc credite care a fost contactate de tatăl meu, care a decedat și multe credite de ale lui le-am închis”, afirmă ministrul Justiției.

Totodată, ministrul a fost întrebat de unde are bani pentru construcția unui bloc cu 10 etaje, la care Cebotari a explicat că nu el îl construiește, ci socrii săi, iar el nu are nicio legătura cu această construcție.

„Eu nu construiesc niciun bloc. Construiesc socrii, care sunt niște persoane foarte suficiente și le aduc scuzele de rigoare că nu am putut să-I protejez ca să nu devină un subiect de interes public.Ei sunt foarte cunoscuți în niște domenii foarte înguste. Nu trebuie toate lucrurile plasate în același vas și amestecate”, explică Vladimir Cebotari.

Despre casa sa, care din 2014 nu este înregistrată la Cadastru, ministrul spune că este în proces de înregistrare și nu a făcut-o până acum din motiv că a fost pierdută cartea tehnică.

„Este în proces de înregistrare pentru că am pierdut cartea tehnică. Din păcate impozite plătesc rudele mele, pentru că documentația de proiect și urbanism este făcută pe numele celora care sunt proprietarii terenului și actele sunt pe ei, dar ea apare în declarațiile mele, eu mi-l asum acest lucru public. Este în proces pentru că am restabilit foarte greu cratea tehnică. Pentru asta este nevoie de anumite expertize care nu se fac atât de ușor. Deja impozitele sunt plătite”, spune Cebotari.

Emisiunea integral poate fi urmărită aici.