(video) Emoționant! Francesco Totti și-a încheiat cu lacrimi în ochi cariera de jucător

Zi tristă pentru Francesco Totti și AS Roma. Legendarul fotbalist italian și-a încheiat cariera de jucător, după 25 de ani petrecuți în tricoul formației din Roma. La finalul partidei cu Genoa, Totti a ținut un discurs emoționant în fața suporterilor adunați pe Stadio Olimpico.

Meciul cu Genoa a fost ultimul din cariera lui Francesco Totti. Mijlocașul italian a apărat timp de 25 ani culorile lui AS Roma.

Echipa pregătită de Luciano Spaletti a câștigat cu scorul de 3-2, calificându-se în grupele Ligii Campionilor. Totti și-a făcut apariție pe teren în minutul 54, înlocuindu-l pe Salah.

La finalul partidei, AS Roma a organizat o festivitate pentru Totti.

Un uriaș tricou cu numărul 10 a fost întins pe gazonul de pe Stadio Olimpico, în timp ce întreaga arenă s-a colorat în culorile echipei romane.

La finalul festivității, Totti a ținut un discurs emoționant în fața suporterilor.

"A venit momentul. Speram să nu mai vină. În aceste zile am citit multe lucruri frumoase despre mine. Am plâns de fiecare dată. Singur, ca un nebun. Pentru că 25 de ani nu se pot uita așa de ușor. Mia-ți fost alături și la bine și la rău, vreau să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc, Roma! E imposibil să povestești atâția ani în puține fraze. Am încercat să mă exprim cu ajutorul picioarelor în toți acești ani. Știți care era jucăria mea preferată? Mingea. Încă e. La un moment dat, devii mare. Așa mi-au spus. Blestematul de timp!", a spus Totti, printre lacrimi.