(video) Emil Rengle este câştigătorul „Românii au talent” 2018. Pe ce loc s-au clasat moldovencele Ana Cernicova şi Amelia Uzun

Emil Rengle este cunoscut drept „coregraful vedetelor“, fiind şi coregraful principal de la „Vocea României. De-a lungul timpului, câştigătorul „Românii au talent 2018“ a colaborat cu Alexandra Stan, Inna, Alex Velea şi Loredana Groza.

„Vă mulţumesc din suflet! Premiul acesta este al nostru, al tuturor. Mă voi strădui să fac în aşa fel încât din banii câştigaţi toţi să ne bucurăm. Niciodată nu am crezut că voi ajunge până aici. Eu am fost un mesager. Mesajul a fost demult scris, a trebui ca cineva să-l pună pe scenă. Mă bucur şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am putut să fiu eu mesagerul. Mulţumesc celui de Sus că m-a ales pe mine! Mulţumesc lui Dumnezeu! Chiar El este vinovatul!”, au fost primele declaraţii făcute de Emil Rengle după câştigarea concursului, pentru Pro TV.

Pe locul al doilea în preferinţele publicului s-a clasat balerina Bianca Badea (11 ani), primul concurent trimis direct în semifinală de către Andra, iar pe locul al treilea s-a clasat Alla (18 ani), pe numele real Paula Moldovan, golden buzz-ul Mihaelei Rădulescu.

Moldovencele Ana Cernicova şi Amelia Uzun s-au clasat pe locul cinci.



Clasamentul finalei „Românii au talent“, sezonul 8: Emil Rengle – locul 1; Bianca Badea – a obţinut locul 2; Alla – a obţinut locul 3; Duo Romance – a obţinut locul 4; Ana Cernicova şi Amelia Uzun – locul 5; Natalia Lukiv şi Bogdan Boie – locul 6; Ripperz Crew – locul 7; Sergiu Hudrea – a obţinut locul 8; Alex Ştefănescu – locul 9; Cesima Nechifor – locul 10; Nicholas Obedeanu Mihalache – a obţinut locul 11.