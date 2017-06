(video) Elevii din învățământul profesional tehnic au dansat și au creat „o mână a profesiilor” în centrul capitalei

„Meserie pe plac, viitor asigurat” – acesta este mesajul pe care l-au transmis astăzi elevii școlilor profesionale, colegiilor și centrelor de excelență, care au dansat în centrul capitalei și au format simbolic „o mână a profesiilor”, ce semnifică abilitățile practice obținute în învățământul profesional tehnic (ÎPT). Aceștia au lansat astfel campania cu genericul „Meserie pe plac, viitor asigurat”, desfășurată de Ministerul Educației, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

„Scopul campaniei este de a informa publicul general, inclusiv părinții și elevii, despre oportunitățile oferite astăzi de învățământul profesional tehnic. În ultimii ani, acest domeniu al educației a fost modernizat cu sprijinul Uniunii Europene și altor parteneri și astăzi putem vorbi despre studii mai practice și mai relevante pentru piața muncii, cu echipamente noi, condiții îmbunătățite și alte inovații, care oferă elevilor un start bun în viața profesională, cu perspective de angajare asigurate”, a spus Silviu Gîncu, Șef Direcție ÎPT la Ministerul Educației.

Campania „Meserie pe plac, viitor asigurat” se desfășoară în perioada iunie-august 2017. Pe lângă informarea publicului general, aceasta își propune îmbunătățirea imaginii ÎPT în rândul părinților și elevilor, prin promovarea spoturilor video și audio, istoriilor de succes, organizarea evenimentelor și dezbaterilor publice despre avantajele ÎPT, precum și mobilizarea tinerilor în rețelele sociale.

„Mi-am lansat afacerea în croitorie. Chiar dacă am făcut și un masterat în domeniu, consider că nu poți avansa dacă nu știi profesia, deaceea succesul meu se datorează în mare parte școlii profesionale pe care am absolvit-o”, spune Vitalie Vrabii, care și-a fondat propriul brand de cămăși și este un nume recunoscut pe piață.

Și Petru Chicu, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din Moldova și proprietarul unui restaurant care-i poartă numele, a absolvit o școală profesională, unde a deprins cele mai importante secrete ale meseriei. „Nu este nevoie să așteptăm o diplomă super specială. Este important să pornim de la ceva”, spune el.

Învățământul profesional tehnic numără în prezent 11 centre de excelență, 32 colegii și 43 școli profesionale, în care își fac studiile peste 48,000 de elevi. Doritorii de a-și continua studiile în ÎPT pot alege din peste 100 de profesii și 80 de specialități, inclusiv meserii conexe și cele studiate direct la întreprindere prin sistem dual, pentru a fi mai bine pregătiți pentru cerințele în schimbare ale pieței muncii.

Începând cu anul 2014, Ministerul Educației modernizează acest domeniu de învățământ cu susținerea financiară a Uniunii Europene, care acordă în acest sens un suport bugetar în valoare de 25 mln de euro.

Mai multe detalii despre campania de informare și modernizarea învățământului profesional tehnic sunt disponibile pe portalul www.ipt.md.Urmăriți noutățile campaniei pe pagina de Facebook a Ministerului Educației.Pentru contact: Tel.mob.069162304