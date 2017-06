(video) După „Mă ucide ea” și „Simt că ne-am îndepărtat” Mihail lansează un nou hit. Cum dansează interpretul în noul său videoclip

După succesul hitului „Mă ucide ea” care a strâns peste 26 de milioane de vizualizări pe Youtube și a ocupat primul loc în cele mai importante clasamente muzicale, Mihail lansează un nou single, care se pare va fi hitul acestei veri.

Deși piesa se numește „Who You Are”, melodia conține și o inserție în limba română.



„"Who You Are" este inspirată din diferite momente din viață, atunci când faci un pas înapoi și încerci să asimilezi ceea ce se întâmplă în jurul tău. Ultimul an pentru mine a fost o perioadă de regăsire, în care am încercat să descopar cine am devenit eu și dacă-mi place această persoană. Vă mulțumesc pentru răbdare și întelegere. Abia aștept să ne revedem”, spune Mihail.



În videoclip apare doar interpretul care dansează lasciv.