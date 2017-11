(video) După Eugen Doga și Maria Sarbaș adresează un mesaj de susținere pentru Dorin Chirtoacă: „Este ales de popor și nu are dreptul un partid socialist să-l demită”

„Domnia sa, Dorin Chirtoacă, este la al treilea mandat, este ales de popor prin vot, a făcut extrem de multe lucruri în oraș, iar proiectele lui cu investiții europene se văd și astăzi pe străzile din Chișinău. Fiind un primar tânăr, a reușit să rezolve multe probleme ale capitalei. Dorin Chirtoacă este primarul tuturor, este ales de popor și nu are dreptul un partid socialist, care este în minoritate să-l demită pe primar, cheltuind milioane de lei pentru un referendum de care nimeni nu are nevoie. Mă adresezi către locuitorii capitalei să boicotăm acest referendum și să nu ieșim pe 19 noiembrie, noi am votat o dată. Este ilegală arestarea lui, neavând niciun suport legal”, a menționat artista.

Menționăm că, referendumul anti-Chirtoacă va avea loc la data de 19 noiembrie. Primarul suspendat continuă să se afle în arest la domiciliu. Mai mult decât atât, el nu a fost acceptat de către Consiliul Electoral al circumscripției electorale municipale să fie înregistrat în calitate de participant la plebiscit.