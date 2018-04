(video) După 4 ani de furtul miliardului, BNM încă nu știe cum s-a produs jaful: „Se face o analiză”

„Eu am vrut să vă confirm că unul dintre lucrurile pe care le va face Banca Națională, în baza raportului Kroll, este analiza în detaliu a mecanismului de furt și testarea legislației și regulamentelor BNM. Noi vom face această analiză. Ai noștri colegi deja au început să lucreze asupra acestui lucru. Ea ia puțin timp că am primit raportul abia la sfârșit de martie, va lua puțin timp, dar noi vom veni cu acest lucru”, a punctat guvernatorul BMN Sergiu Cioclea.

Cioclea mai spune că multe legi care au fost votate în legislativ au închis multe „ferestre” în acest sens. „Noi parțial am făcut această analiză. În urma audierilor la Consiliul Suprem de Securitate noi am făcut o analiza informativă în baza ceea ce am avut, fără de Kroll. Vom veni cu propuneri concrete”, a mai punctat Guvernatorul.