(video) Ducesa de Cambridge, soţia prinţului William, a născut un băiat

Bebeluşul, al doilea fiu al prinţului William şi al ducesei de Cambridge, a venit pe lume la ora 10:01 GMT şi a avut la naştere greutatea de 3,8 kilograme. Prinţul William a asistat la naştere, care a avut loc în clinica St. Mary din vestul Londrei, unde s-au născut şi primii doi copii ai cuplului princiar britanic - prinţul George şi prinţesa Charlotte, scrie agerpres.





Regina, ducele de Edinburgh, prinţul de Wales, ducesa de Cornwall, prinţul Harry şi membrii ambelor familii (ale părinţilor bebeluşului, n.r.) au fost informaţi şi sunt încântaţi de această veste”, a anunţat Palatul Kensington.



Alteţa Sa Regală şi bebeluşul sunt sănătoşi şi se simt bine”, precizează acelaşi comunicat.



şul este cel de-al şaselea strănepot al reginei Elisabeta a II-a şi ocupă locul al cincilea în ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, după prinţul moştenitor Charles, tatăl lui - prinţul William - şi cei doi fraţi mai mari ai lui - prinţul George, în vârstă de patru ani, şi prinţesa Charlotte, în vârstă de doi ani.



În urma unei modificări a legislaţiei britanice, adoptată în 2013, bebeluşul născut luni nu o va devansa în ordinea de succesiune pe sora lui, Charlotte. Înainte de acea schimbare legislativă, copiii de sex masculin din casa regală a Marii Britanii aveau întâietate în ordinea de succesiune în faţa surorilor lor.



Este pentru prima dată când acest lucru se întâmplă în istoria monarhiei britanice”, a declarat Huge Vickers, un expert specializat în istoria casei regale a Marii Britanii.



Fratele mai mic al prinţului William, prinţul Harry, care se va căsători luna viitoare cu fosta actriţă americană Meghan Markle, coboară un loc în această ierarhie şi va ocupa de acum înainte locul al şaselea în ordinea de succesiune la tron.



Palatul Kensington a dezvăluit că numele bebeluşului regal va fi anunţat în zilele următoare. Potrivit caselor de pariuri, prenumele favorite pentru noul prinţ britanic sunt Albert, Arthur, Jack şi Fred.



ţiei, naşterea bebeluşului regal va fi anunţată printr-o proclamaţie semnată de medicii care au asistat la naşterea sa. Proclamaţia va fi instalată pe un şevalet auriu, plasat pentru publicul larg în curtea Palatului Buckingham, reşedinţa oficială din Londra a suveranei britanice. Întrucât familia britanică doreşte să rămână ancorată în modernitate, Palatul regal al Marii Britanii a publicat deja pe Twitter informaţia legată de naşterea bebeluşului, precizează AFP.



William şi Kate s-au cunoscut în perioada în care erau studenţi la Universitatea St. Andrews din Scoţia. Ei s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii spectaculoase ce a fost organizată la catedrala Westminster din Londra în aprilie 2011 şi, de atunci, au devenit personalităţi cunoscute pe plan mondial.



Cuplul princiar locuieşte în prezent în Palatul Kensington, iar în 2017 prinţul William a renunţat la profesia de pilot de elicopter în cadrul serviciilor de urgenţe din Marea Britanie pentru a se concentra asupra îndatoririlor lui regale, în numele bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, după ce a primit anumite critici din partea tabloidelor, care i-au atribuit porecla „Wills cel leneş".



Prinţul britanic s-a implicat de atunci în mod activ în creşterea copiilor lui, protejându-le în acelaşi timp intimitatea, o chestiune la care ţine foarte mult, după ce mama lui, prinţesa Diana, a murit într-un accident de automobil în 1997, la Paris, în timp ce era urmărită de paparazzi.



Cred că el şi-a luat în ultima vreme mult mai multe angajamente oficiale decât obişnuia în trecut”, a declarat Claudia Joseph, unul dintre biografii casei regale britanice.



Dar, în comparaţie cu membrii publicului larg care au joburi cu normă întreagă, el are în continuare mai mult timp liber, care îi permite să se îngrijească de copii, să le facă baie, să îi ducă la culcare, iar eu sunt de părere că el va continua să facă aceste lucruri şi în viitor”, a adăugat Claudia Joseph.



Prinţul Regal



Membrii familiei regale britanice se află arareori în afara atenţiei mass-media, iar venirea pe lume a bebeluşului princiar s-a produs într-o perioadă în care familia Windsor se află sub luminile reflectoarelor pe scena internaţională.



Sâmbătă, prinţul William s-a alăturat reginei Elisabeta a II-a şi altor membri de rang înalt din familia regală, cu excepţia ducesei Kate, la o gală ce a marcat printr-un concert televizat cea de-a 92-a aniversare a suveranei britanice.



Regina Elisabeta a II-a a jucat, de asemenea, un rol pregnant la întâlnirea oficială a şefilor de state ce fac parte din Commonwealth, organizată săptămâna trecută la Londra, unde casa regală a anunţat că prinţul Charles va prelua de la mama lui titulatura de lider al acestei organizaţii mondiale din care fac parte fostele colonii britanice.



Nunta cuplului William-Kate şi naşterea prinţului George, care va putea să devină la un moment dat rege, au generat o veritabilă frenezie în mass-media din întreaga lume. Deşi interesul faţă de naşterea celui de-al treilea copil al cuplului princiar a fost ceva mai moderat, numeroşi fotografi, reporteri şi cameramani s-au reunit în faţa spitalului St. Mary din Londra, alături de admiratori ai familiei regale britanice.



Ne-am aşezat corturile aici, în faţa spitalului, în urmă cu 15 zile”, a declarat John Loughrey, un bărbat de 63 de ani din sudul Londrei, care purta o salopetă în culorile drapelul britanic (supranumit „Union Jack”) şi o pălărie, ţinând în mâini o păpuşă decorată cu o coroană, care rostea la fiecare câteva secunde fraza „hrăneşte-mă, mămico!”.



ipa la astfel de evenimente de peste 21 de ani. Am fost aici pentru a asista la naşterile lui George şi Charlotte şi vom fi aici şi la nunta regală”, a adăugat el, referindu-se la apropiata căsătorie a prinţului Harry cu fosta actriţă americană Meghan Markle.



Naşterea bebeluşului regal oferă familiei Middleton un nou motiv de sărbătoare, după ce presa britanică a dezvăluit duminică faptul că sora mai mică a ducesei Kate, Pippa, este însărcinată cu primul ei copil.