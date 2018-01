(video) Drake urcă topul britanic cu noul cântecu surpriză, „God's Plan”

Acest succes urmează după cel ale hiturilor "What's My Name", un featuring cu Rihanna din 2010, şi "One Dance", care a fost nr. 1 timp de 15 săptămâni în 2016.

Hitul "Barking" al rapperului Ramz, din Londra, este pe locul al doilea, înaintea lui "River" al lui Eminem, un featuring cu Ed Sheeran, care a căzut două locuri până pe locul al treilea.