(video) Drag race The Grand Tour: Rimac Concept One vs Honda NSX vs Lamborghini Aventador S

Noul sezon al emisiunii The Grand Tour a început cu un comparativ interesant între trei maşini cu sistem de propulsie complet diferite. Este vorba despre un supercar cu motoare electrice, unul cu o unitate de propulsie hibridă şi un al treilea cu un imens V12 natural aspirat.

Cei trei prezentatori Richard Hammond, Jeremy Clarkson și James May au decis să încerce performanţele automobilelor şi au organizat o cursă pe linie dreaptă şi pe o distanţă tradiţională de 402 metri, undeva pe un aerodrom din Elveţia. Toate cele trei maşini au reuşit să dezvolte viteze de peste 250 de km/h. Cea câştigătoare l-a uimit foarte mult pe Jeremy Clarkson, acesta menţionând că nu a văzut una mai rapidă de când se ştie.