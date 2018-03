(video) Dorin Chirtoacă, despre propunerea PD: Plahotniuc a recunoscut că nu are nici o șansă în Chișinău și a încercat să se acopere cu farsa - „candidatul unic”.

La rândul său, fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că ideea unui „candidat comun” ar fi asemănătoare cu cea din alegerile prezidențiale, când Partidul Democrat declara că o va susține pe Maia Sandu, însă l-ar fi susținut, pe ascuns, pe Igor Dodon.

„Pe 23 noiembrie 2017, la emisiunea „În Profunzime" puneam întrebarea retorică dacă nu cumva pentru Chișinău se pregătește un scenariu similar cu cel de la alegerile prezidențiale din 2016-când PD (Plahotniuc cu Lupu) au declarat că o sprijină pe Maia Sandu, iar apoi cu toată forța au lucrat pentru susținerea lui Dodon. Despre un candidat unic, dar evident fără participarea PD, am discutat din nou, la aceeași emisiune, precum și la altele, după data de 16 februarie 2018.

Iată că astăzi, Vladimir Plahotniuc a confirmat că anume așa și vrea să procedeze. De fapt, Plahotniuc a recunoscut că nu are nici o șansă în Chișinău și a încercat să se acopere cu o minciună, cu farsa - „candidatul unic””, a scris Chirtoacă.

Totodată acesta a menționat că trebuie ținut cont de mai multe lucruri:

„1. Alegerile totuși nu sunt tocmai dorite de locuitorii Chișinăului și este nevoie de un efort foarte mare pentru mobilizare la vot. Mandatul primarului ales va fi numai de 1 an, iar subdiviziunile sunt deja acaparate de regim, deci oricine ca fi ales, va fi blocat. In plus, nu trebuie neglijat riscul adjudecarii Chisinaului de catre regim prin intermediul PSRM.

2. Anunțuri de tipul "candidat comun al forțelor anti-oligarhice", urmate de lansări, fără discuții prealabile, prin frângerea mâinilor la modul "v-am susținut la prezidențiale, trebuie să ne susțineți la locale", sunt contraproductive din start.

3. Principală miză a acestor alegeri pentru Chișinău este semnalul care trebuie dat pentru parlamentare - înlăturarea dictaturii PD-PSRM-PPEM! Abia la alegerile obișnuite locale din 2019 se va putea discută despre alegerea primarului așa cum se face asta de obicei.

4. Apropierea dintre partidele pro-europene trebuie să aibă loc de o manieră firească, credibilă în față alegătorilor, să nu fie una de conjunctura astfel încât să-i respingă și să-i demotiveze în ceea ce privește participarea la vot, atât acum cât și la parlamentare.

5. Democrația trebuie să rămână mai presus de orice obiectiv. Și atunci, decât să fie mimate diverse susțineri mai mult cu de-a sila ale unora și ale altora, s-ar putea să fie mai eficientă participarea în primul tur de scrutin a tuturor candidaților, pentru că în turul doi să fie data bătălia propriu-zisă. În acest caz, în turul al doilea, vom avea candidat unic, el fiind stabilit anume de cine trebuie - de alegători. Ei știu cel mai bine”, a conchis Dorin Chirtoacă.

UNIMEDIA amintește că liderul PD, Vladimir Plahotniuc, a declarat ieri că formațiunea va susține un candiat unic al partidelor pro-europene, printre care PAS, PPDA, PL, PUN.

„Deși PD are șanse mari să câștige alegerile locale, partidul nu va înainta și el o persoană în calitate de candidat unic, pentru a facilita negocierele între partidele pro-europene", a declarat Vlad Plahotniuc.