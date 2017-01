(video) Donald Trump o critică dur pe Madonna: Este dezgustătoare

Preşedintele SUA Donald Trump a catalogat-o pe Madonna drept „dezgustătoare“, după ce artista a declarat că odată cu instalarea republicanului la Casa Albă s-a gândit serios să arunce în aer clădirea.

Într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, Donald Trump şi-a exprimat opinia cu privire la discursul pe care Madonna l-a susţinut în cadrul Marşului Femeilor, când vedeta a asociat învestitura republicanului cu „o nouă epocă a tiraniei“, „un moment oribil de întuneric“ şi chiar a precizat că a fost „atât de revoltată şi furioasă“ încât s-a gândit să arunce în aer Casa Albă. Ulterior, după ce Serviciul Secret a anunţat că va începe o investigaţie, Madonna a revenit cu lămuriri, explicând că a fost o metaforă, nu este o persoană violentă şi nici nu promovează violenţa.

Vorbind despre impresia pe care i-a făcut-o discursul celebrei cântăreţe pop, preşedintele american a declarat: „Sincer, e dezgustătoare. Cred că şi-a făcut un mare rău de una singură. Cred că a făcut rău întregii cauze pe care o sprijină. Cred că ceea ce ea a spus reprezintă o ruşine pentru ţara noastră“, potrivit The Telegraph.

De asemenea, liderul american a condamnat încă o dată emisiunea „Saturday Night Live“, după ce unul dintre scenariştii acestui show de satiră şi divertisment a făcut o glumă neinspirată despre Barron, fiul în vârstă de 10 ani al preşedintelui american în exerciţiu. „O persoană de la «Saturday Night Live» a fost îngrozitoare. Nu mă deranjează umorul, dar acea glumă a fost oribilă.

Faptul că NBC l-a atacat pe fiul meu de 10 ani e ruşinos. El e un băiat minunat. Şi aceasta nu este o situaţie uşoară pentru el. Credeţi-mă“, a spus Donald Trump. Katie Rich, redactor al emisiunii „Saturday Night Live“, a fost aspru criticată şi a fost suspendată pe termen nedeterminat după ce a publicat pe Twitter mesajul: „Barron va fi primul şcolar al ţării antrenat acasă să tragă cu arme de foc“.

Pe de altă parte, Donald Trump l-a lăudat pe Barack Obama şi a spus că a apreciat modul elegant în care fostul preşedinte i-a înmânat ştafeta prerogativelor prezidenţiale la Casa Albă: „Ceea ce m-a uimit a fost faptul că deşi eu am fost maliţios în declaraţiile mele despre el, iar el a fost maliţios în declaraţiile lui despre mine, am ajuns să ne înţelegem foarte bine, ne-am plimbat împreună pe Pennsylvania Avenue şi am stat de vorbă, fără să facem nicio referire la discursurile din trecut. Cred că aşa este lumea politicii. Deşi am fost dur faţă de el şi el a fost dur faţă de mine, totuşi îl plac, iar el mă place. Cred că mă place. Va trebui să îl întrebaţi voi despre asta, dar eu chiar cred că mă place“.