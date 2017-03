(video) Donald Trump, în ipostaze de clovn. Cum îl ironizează Snoop Dogg

Rapperul american Snoop Dogg îl ironizează pe preşedintele Donald Trump într-o scenă din noul videoclip al melodiei „Lavender”, un remix al hitului artiştilor BadBadNotGood şi Kaytranada, în care Snoop ameninţă cu pistolul un personaj ce are înfăţişarea lui Trump purtând un machiaj de tip clovn.

În respectivul videoclip, Snoop Dogg este transportat apoi într-un univers populat de clovni, iar actorul şi comedianul Michael Rapaport joacă rolul unei victime a violenţei poliţiştilor, acesta fiind împuşcat de un poliţist în timp ce trecătorii filmează incdentul şi apoi urcă filmarea pe ClownTube, scrie mediafax.ro

Snoop Dogg, care a făcut parte dintr-un marş menit să reunească poliţiştii cu comunitatea de negri din Los Angeles, anul trecut, vizează în melodia sa atacurile brutale ale polişiştilor, cântând: „Mă străduiesc să supravieşuiesc pe străzi/ La naiba cu poliţia, din punctul de vedere al unui om de culoare” („Trying to keep from dying in these muthafk the police, from a black man's point of view.”)

Regizorii Jesse Wellens şi James DeFina au dezvăluit că concepţia videoclipului a fost inspirată parţial de împuşcăturile fatale ale poliţiştilor asupra lui Philando Castile, în iulie, anul trecut.

Referindu-se la noul videoclip provocator şi la personajul Trump cu chip de clovn, Snoop a declarat pentru Billboard: „Interdicţia musulmanilor pe care a încercat să o instaureze Trump; câştigarea preşedinţiei; poliţiştii care omoară oameni şi scapă cu asta; oamenii închişi în puşcării pentru posesie de iarbă pe 20, 30 de ani - dar dacă eşti de culoare sau de altă etnie, în conexiune şi cu numele tău, eşti acuzat pe nedrept sau închis, apoi îi priveşti pe oamenii albi cum se folosesc de asta pentru a câştiga milioane şi miliarde din asta... Sunt o mulţime de lucuri demne de tot râsul care se petrec şi am putea să stăm să discutăm la telefon toată ziua despre asta, dar am vrut să ne legăm de câteva chestiuni, precum poliţia, preşedintele şi viaţa în general.”