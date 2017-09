(video) Dodon, despre propunerea la funcția de Ministru al Apărării pe tatăl finului său: „Și, discutăm despre gradul de rudenie? Eu nu văd aici o problemă”

Președintele Igor Dodon nu crede că este o problemă în ceea că la propus pe tatăl finului său la funcția de Ministru al Apărării. Dodon spune că pe el îl interesează competențele lui Victor Gaiciuc, dar nu gradul de rudenie.

„Și, discutăm despre gradul de rudenie? Pe mine mă interesează Gaiciuc ca profesionist. Domnul Gaiciuc este un profesionist care a fost propus de militari. Dumnealui este președintele uniunii ofițerilor. Dumnealui are cea multă experiență. După ce am înaintat această candidatură, eu am văzut mesaje foarte bune și de pe dreapta și de pe stânga, care într-adevăr consider că este un profesionist. În ceea ce ține de cumătrii, nu cumătrii, eu nu văd aici o problemă în ceea ce reprezintă promovarea unui profesionist în funcție”, a declarat Dodon.

UNIMEDIA amintește că președintele Igor Dodon l-a propus la funcția de Ministru al Apărării pe fostul ministru al Apărării în perioada comunistă, şi reprezentant diplomatic la NATO, Victor Gaiciuc.

Fostul Ministrul al Apărării din perioada comunistă este tatăl finului de cununie a lui Dodon.

Generalul Victor Gaiciuc a avut o contribuţie importantă la obţinerea pilelor pentru preşedintele Igor Dodon la Moscova. Iar persoana care a contribuit cel mai mult în acest sens a fost chiar tatăl finului lui Dodon, fostul ministru al Apărării şi reprezentant diplomatic la NATO, Victor Gaiciuc.

În timpul mandatului său la Bruxelles (2005–2009), acesta l-a cunoscut pe Dmitri Rogozin, care a deţinut, între 2008 şi 2011, funcţia de reprezentant permanent al Federației Ruse la NATO. Aceştia ar avea de atunci o relaţie strânsă. „Având calitatea de reprezentant diplomatic la NATO, ca şi dl Rogozin, ne-am întâlnit, am discutat în această perioadă, nu pot infirma acest lucru. Evident că fiecare şi-a apărat interesele statului său. Acesta este răspunsul meu în ce priveşte relaţia mea cu dl Rogozin. Am fost întotdeauna pentru relaţii bune cu Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă. Avem un parteneriat strategic cu Rusia încheiat în 2001, care, prin valorificare, ar contribui la creşterea economiei RM şi la rezolvarea conflictului transnistrean. Da, pe această dimensiune, există o părticică a aportului meu la stabilirea relaţiilor cu Federaţia Rusă”, declara în septembrie Gaiciuc.