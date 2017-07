(video) Discursul lui Vlad Plahotniuc la Consiliul Internaționalei Socialiste de la New York

Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a avut un discurs la Consiliului Internaționalei Socialiste. Ce-i drept în limba rusă, una din limbele oficiale la ONU.

„Atâta timp cât este viu revanşismul, cât timp se exprimă ideologia expansionistă, conflictele locale pot să izbucnească în orice moment”, a avertizat liderul democrat. El a reamintit în acest context solicitarea constantă a Republicii Moldova de retragere a trupelor ruse din Transnistria, precum și a armamentului și munițiilor.

„Credem că e necesară transformarea misiunii pacificatoare a Federației Ruse care se află în țara noastră în zona conflictului într-una civilă, sub mandat internațional”, a adăugat Vlad Plahotniuc.

În finalul discursului său, președintele PDM a lansat propunerea ca Moldova să găzduiască la sfârșitul acestui an un forum internațional social-democrat dedicat păcii și securității în regiune. „Eu vă garantez că Moldova se va bucura să primescă toţi experţii şi reprezentanţii Internaţionalei Socialiste și asfel vom face un eveniment important pentru Europa de Est. Organizaţia noastră politică (IS) îşi va amplifica rolul în consolidarea păcii în această regiune şi desigur potenţialul de a ajuta la rezolvarea conflictelor în lume”, a spus Vlad Plahotniuc.

Consiliul Internaționalei Socialiste este un eveniment care se desfășoară o dată sau de două ori pe an, reunind majoritatea liderilor partidelor membre ale Internaționalei Socialiste. Actualul Consiliu are loc în perioada 11-12 iulie 2017 în Statele Unite ale Americii, la New York, în clădirea sediului central al Organizației Națiunilor Unite.