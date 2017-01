(video) Diplomația Populară cu Andrei Popov într-un sat de moldoveni din regiunea Odessa: Cam rar se uită țara la noi

În cadrul emisiunii sale, Diplomația Populară, jurnalistul și diplomatul Andrei Popov a ajuns în Crutoiarovca, un sat din sudul Basarabiei, actuala regiune Odessa. Fosta Moldovca/Moldova/Vadeni este și acum în majoritate locuită de moldoveni care însă, spun că sunt cam uitați de Chișinău.

Este prima emisiune filmată în afara hotarelor Republicii Moldova și prezintă o realitate aflată la doar 4 kilometri de satul Caplani, Ștefan Vodă, dar unde problemele rămân la fel. Vedeți mai jos transmisiunea în direct a emisiunii.

Într-o postare pe pagina sa de facebook, Andrei Popov face o scurtă analiză a comunității de români și moldoveni, după cum se auto-identifică în special cei din regiunea Odessa.

Pana in present Bucurestiul si Kievul nu au putut cadea de accord cu privire la o abordare comuna a problemei comunitatii moldo-romanilor din Ucraina. In timp ce Kievul se prevaleaza de principiului autodentificarii si trateaza cele doua comunitati separate, Bucurestiul promoveaza idea unei singure comunitati – romane. In decembrie 2009, Chisinaul si Kievul au semnat un accord privind sustinerea si protectia drepturilor persoanelor care fac parte din comunitata ucraineana in Moldova si moldoveneasca in Ucraina care stabilea un cadru modern pentru a proteja, sustine si dezvolta interesele cultural-lingvistice a celor 2 comunitati. Acest acord insa nu a fost ratificat.

"In consecinta, in timp ce Bucurestiul reuseste sa sustina activ interesele comunitatii romanesti din Bucovina, situatia moldovenilor din regiunea Odesa – atasata istoric mult mai mult de REpublica Moldova este incerta.

Emisiunea mea de astazi, despre viata din satul Crutoiarovca (fosta Moldovca/Moldovca/Vadeni) este exact despre aceasta.

Personal sunt ferm convins ca a venit timpul sa iesim din cercul vicios al dezbaterilor identitare si in loc sa polemizam cum este corect – “romani si punctum” sau – “romani si moldoveni”, si sa ne concentram in primul rand pe substanta sip e gasirea unor mecanisme si solutii practice cum putem sa ne ajutam confratii sa-si pastreze si dezvolte limba, cultura si tradiile", scrie fostul viceministru de externe.

"Deși localitatea este populată în proporție de circa 95% de etnici moldoveni și oamenii încearcă să păstreze tradițiile strămoșești, din discuțiile pe care le-am avut, am realizat că sătenii se simt abandonați de statul Republica Moldova, pe care în continuare îl percep ca o a doua patrie (chiar prima din punct de vedere spiritual)", menționează Andrei Popov.

Mai multe însă, în emisiunea Democrația Populară de la TV 7 care va fi transmisă în direct de la 19.00 de privesc.eu și pe UNIMEDIA.