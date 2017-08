(video) Diaspora se mobilizează pentru a ajuta moldovenii rămași în țară: Ce proiecte au fost inițiate și ce beneficii vor aduce prin proiectul „Adoptă un Vot”

„Adoptă un Vot” deja la a doua ediție vine cu noi proiecte pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Pas cu pas, moldovenii de peste hotare se strâng și încearcă să ajute cetățenii din țară să evolueze spre o viața mai bună. La aceste concluzii a ajuns managerul celui mai mare fond de investiție olandez Robeco și organizator al ediilor „Adoptă un Vot”, Viorel Roșcovan.

„Prima ediția a fost organizată pe șapte domenii: mass-media, social, economic, juridic, alegeri, ect, care a venit cu o listă de 19 proiecte pe care și le-au pus în scop colegii din fiecare departament să le implementeze într-o perioadă relativ scurtă. La al doilea offline, vom face un bilanț contabil a acestor proiecte, la etapă acestea se află și vom planifica activitatea diasporei pentru următoarea perioadă, până la următorul offline la jumătate de an”.

În cadrul emisiunii, Viorel Roșcovan a vorbit despre proiectele care au fost realizate la offline. „Undeva 50% din cele 19 proiecte stabilite au fost realizate deja. În grupul economic, noi am stabilit trei proiecte. Un proiect era de a suplini eforturile unei administrație publice locale, de a rezolva o problemă de rang mic, undeva într-un oraș, sat sau comună din țară. După care să utilizăm această experiență și s-ă o dezvoltăm pe toată țara”, a precizat organizatorul.

Roșcovan mai spune că un domeniu important pentru țară este domeniul apelor. „Apele fântânilor sunt purificate, nu sunt curate și populația care consumă apa, este grav afectată de acest lucru. Noi ne-am pus în plan să curăța câteva fântâni dintr-un sat. Suntem la etapa de a identifica acest sat și de a construi proiectul de crowdfunding, care să finanțeze acest proiect. Pentru noi e important să facem un lucru mic, care are un impact mai mare. Deadline-ul nostru este să lansăm proiectul de crowdfunding în luna septembrie. La etapa respectivă suntem cu proiectul care presupune cooperarea cu administrarea publică locală”.

„Mai avem două proiecte acolo. Un proiect care se numește, adoptă o afacere și are scopul de a suplini cu cunoștințe oamenii implicați în tot felul de activități economice. Diaspora vine cu cunoștințe, învață oamenii să aplice la proiecte, să scrie business planuri, să facă studii de fezabilitate. Această inițiativă este pe sfârșite. A fost creată platforma, a fost creată echipa care va contribui. S-au găsit beneficiarii potențiali și suntem foarte aproape de finalitate. Adoptă o afacere este o inițiativă bazată pe crowdsourcing, unde se face o dezbatere de idei, iar aceste idei nu vin doar din diasporă. Noi avem colegi din Moldova, care sunt implicați. Noi vrem să ajutăm oamenii în necunoaștere, cu tot felul de informații. Obiectivul nostru este să ne activăm energia pentru beneficiul țării”, a precizat managerul fondului de investiție olandez.

Roșcovan mai spune că al treilea proiect este unul de micro-finanțare, care și el se află la o etapă juridică. „Micro-finanțarea presupune finanțarea unei afaceri din Republica Moldova. Această afacere poate fi nouă sau poate fi stabilită deja de ani de zile. Scopul acestui proiect este să finanțăm o afacere, în schimbul unui serviciu social al beneficiarului. De exemplu, noi vom oferi bani pentru o afacere, iar această persoană va angaja o persoană în câmpul muncii. Acest proiect se află la etapa de construire a contractului și de semnare a actelor cu beneficiarul. A fost un concurs, unde au fost mai mulți aplicanți. Noi am evaluat acești aplicanți. Am avut vreo 7 aplicanți și am ales doar unul”, a conchis Roșcovan.