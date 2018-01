(video) Detroit 2018: Premieră mondială – Noua generaţie KIA Forte

Sedanul care este comercializat în ţara noastră şi în regiune sub numele Cerato are acum un look mai atrăgător, dar şi în premieră este primul model al mărcii care va folosi un variator!

Noul Forte are un design exterior mult mai rafinat, comparativ cu predecesorul său, unul în care se „simt” soluţii estetice preluate de la modelul Stinger. Noutatea are o capotă mai lungă şi în acelaşi timp o parte posterioară scurtată.

