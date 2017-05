(video) Despăgubirea cerută de Maia Sandu pentru acuzațiile lui Andrian Candu: Ce va face cu banii

Maia Sandu susține că îi va cere despăgubire morală pentru acuzațiile lui Andrian Candu. Aceasta a menționat ce sumă îi va cere și ce va face cu banii. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„El m-a făcut minciunoasă și eu îi voi cere în instanță să prezinte probele și să dezmintă acest lucru. În judecată voi cere despăgubiri morale ca să putem să finanțăm partidul în continuare. Cred că vom cere 50-100 de mii de lei. Suntem și noi raționali. La câte minciuni spun ei, dacă i-am acționa în judecată și le-am cere 100 de mii pentru fiecare minciună vom fi cel mai bogat partid”, a menționat Maia Sandu.

Totodată, aceasta susține că PAS nu a colectat bani pentru protestele față de schimbarea sistemului electoral.

„El mai spune că am colectat în mod ilegal bani pentru proteste. În primul rând finanțarea protestelor nu este un lucru ilegal, deci, a fost acolo un microfon și o scenă. Noi nu am plătit niciun ban. Nu am colectat absolut niciun ban și nu am încălcat legea. Joi seara nu am avut nici o ședință, am fost la televiziunea națională și imediat după asta am plecat acasă”, a zis invitata.

Liderul PAS a declarat că acuzațiile lui Andrian Candu sunt nefondate și că Grigore Petrenco nu a vizitat sediul PAS în acea zi.

„Voi da în judecată pentru că m-a făcut minciunoasă. Eu am spus că Petrenco la care se referă el nu a fost la oficul PAS, el insistă că a fost. Ce înseamnă să am dovezi că nu a fost? Asta înseamnă să am filmări din oficiul nostru de la 27 mai, 2016, când a fost înregistrat partidul până în ziua de azi. Dar noi nu înregistrăm. Noi știm că el nu a fost la noi la birou cu siguranță cât am fost eu acolo, dar cât erau și colegii mei. Dacă el are probe să le prezinte”, a spus Maia Sandu.

Reprezentanții PAS au declarat pentru UNIMEDIA că cererea e pregătiă și va fi depusă la judecătorie mâine, la prima oră.