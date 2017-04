(video) Deputatul liberal Lilian Carp a părăsit majoritatea parlamentară: „Regret că nu am făcut-o la 10 ianuarie 2016”

Deputatul liberal, Lilian Carp, a părăsit majoritatea parlamentară a Partidului Liberal din Parlament. „Eu am decis să iau această decizie singur. Astăzi se întâmplă ceea ce am prevăzut la 10 ianuarie 2016 când a avut loc Coniliu Republican PL unde s-a decis să facem coaliție cu PDM. De atunci le-am spus că această acțiune va duce la sacrificarea PL.

Dacă aţi observat, sondajele arată că azi domină două-trei partide politice, că lumea nu mai are încredere în partide. PDM are alt plan de a crea partide noi pe diferite eșchiere cu cine să colaboreze. Este un proiect astăzi, nr. 116, care prevede modificarea regulamentului Parlamentului, unde are ca obiectiv legalizarea grupurilor parlamentare.

Obiectivul este că grupul parlamentar PPEM să fie legalizat și ulterior să înlocuiască acest grup o parte din PLDM şi totodată să atace o parte din PAS. Acesta a fost primul pas pentru lichidarea unui partid politic, iar acum se merge pe același scenariu și cu PL.

Toate aceste reţineri au ca obiectiv discreditarea unor lideri din PL pentru a face loc unui alt proiect politic, timpul va arăta care va fi.

Mulţi cred că aceste rețineri au loc pentru modificarea sistemului electoral, nu este adevărat, sunt voturi pentru a vota acest proiect.

Acţiunile au loc pentru lichidarea PL şi înlocuirea lui cu un alt proiect politic.

Astăzi părăsesc majoritate parlamentară. Nu poţi să te afli cu cineva într-o astfel de alianță care azi vorbește despre integrare europeană, dar totodată are alte scopuri de a lichida partenerul din alianță. Este mai simplu să lucrezi cu Leancă care este șantajabil. Este mai uşor să lucrezi cu Dodon care este șantajabil care a luat credite prin persoane interpuse”, a precizat Carp.