(video) Deputații, despre Kroll-2: Raportul integral a fost transmis Procuraturii Anticorupție

„Din primele impresii, răsfoind mai mult de jumătate din acest raport, este ceea ce s-a intuit la un post privat de televiziune, că vor fi doar anumite sinteze de tipul X a furat de la Y și adus în torbă la Z. Deci, în sinteză nu avem nume concrete. Un lucru este clar că grupul Shor este implicat și acum o să vedem cum vor reacționa instituțiile de drept din Republica Moldova. Să vedem ce o să fie mai departe, îl vor închide sau îl vor folosi în continuare la putere, încât până la urmă, noi vedem că Shor, este și în raportul Kroll 1 și 2”, a declarat liberalul Lilian Carp.

Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leancă spune că încă nu am reușit să se uite peste text. „Voi citi atent acest raport. Vreau să vă aduc aminte că am fost cel care am decis implicarea companiei Kroll. Fiindcă, am pornit de la idea că instituțiile din RM nu și-au făcut datoria, nici în prevenirea și nici investigarea acestei fraude. Și pe acest motiv mă bucur că raportul a fost publicat. Am văzut primele constatări, dar vă zic că trebuie să îl citesc în detaliat. Ceea ce pot afirma acum că am sesizat că unele mass-media se grăbesc să tragă unele concluzii, unde s-au dus banii din garanție și așa în continuare. Îi rog să nu speculeze pe un subiect atât de complicat”, a punctat Leancă.

Democratul Sergiu Sîrbu are încredere că organele de drept din RM vor desface firul în patru și vor ajunge la făptași. „Este doar o sinteză la un document care poate fi făcut public, iar raportul de fapt este mult mai vast, iar raportul integral cu date confidențiale cu nume complete și cu toate schemelor a fost transmis organelor competente, Procuraturii Anticorupție, probabil și agențiilor de recuperarea a bunurilor materiale, iar organele de drept au tabloul integru. Apropo, o misiune a companiei Kroll va veni în Moldova, astfel, ca să ajute organele de drept”, a conchis acesta.

UNIMEDIA precizează că ieri a fost publicată sinteza celui de-al doilea raport Kroll. Acolo se vorbește despre drumul care l-au făcut banii, dar și despre Ilan Shor, care ar fi coordonat totul.

De asemenea, de menționat este faptul că nici un alt nume nu a făcut public în cadrul sintezei.