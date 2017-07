(video) Deputații au cerut audierea viceministrei Educației cu privire la încălcările de la BAC. Voronin: Trebuie anulat acest examen

Deputații solicită audierea viceministrei Educației, Lilia Pogolșa, cu privire încălările de la BAC din acest an, după ce Pogolșa a anunțat la testul de bacalaureat la fizică a conținut exerciții care nu au fundamentare științifică și care nu pot fi rezolvate. Propunerea a venit din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor și a fost susținută unanim de deputați.

De asemenea, Vlad Bătrîncea a declarat că pe lângă aceste încălcări, trebuie revizuit și baremul de notare pe care, deputatul îl consideră „cu totul deplasat și inadecvat. În Europa, în țările mai dezvoltate nu există așa grilă, noi trebuie să ajutăm copiii noștri să susțină acest examen și să poată merge mai departe în viața”.

Dumitru Diacov, PDM: „O chestiune sensibilă și foarte impotantă. Ne confruntăm cu această situație când practic 50% din copiii nu susțin BAC-ul. Eu aș pune întrebarea și calitatea învățământului. Atunci ce fac pedagogii noștri dacă copiii nu reușesc într-un procent atât de mare. Este o idee bună să avem aceste audieri să vedem cu Guvernul și Ministerul Educației ce putem face ca să schimbăm situația în acest domeniu”

Maria Ciobanu, PLDM: Susținem această inițiativă doar că este nevoie timp ca să fie prezentate aceste informații. Mi se pare deplasată remarca dnului Diacov, de a găsi țap ispășitor profesorii. Ei lucrează așa cum îi plătim noi. În ceea ce privește calitatea testelor de la an la an e tot mai proastă și a nu corespunde curriculei școlare este inadmisibil, dar cu părăre de rău se întâmplă asta. Pe noi ne preocupă altceva: de ce alolingvii la limba română nu știu nici la ce subiect au avut de răspuns, dar totuși au note pozitive? De la an la an noi n-o să-i încurajăm să vorbească limba română atât timp cât le permite să se joace la orele de limbă română și la examen să fie protejați.

Alina Zotea, PL: „Propunem că Ministerul Educației să prezinte săptămâna viitoare un raport clar cu date reale despre ceea ce s-a întâmplat la BAC”.

Pe de altă parte, Vladimir Hotineanu, președintele comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a propus ca audierea Ministerului să aibă loc la toamnă, când începe noul an școlar.

„Noi am audiat un raport al Miniterului Educației și avem această informație cu ceea ce s-a întâmplat. Dar noi am luat o decizie ca să ne pregătim foarte serios și aceste audieri în ședința în plen să o facem în toamnă, nu s-a terminat sesiunea de BAC, avem foarte mult de lucrat, dar dacă colegii spun că săptămâna viitoare spun că este ok, atunci e ok”, a spus Hotineanu.

Vladimir Voronin, PCRM:„Din momentul în care a fost inclus acest sistem de BAC avem probleme. Avem nevoie după clasa a XII-cea de BAC sau semănător cu BAC-ul să introducem pentru absolvenți examen la instituții superioare. Ori noi pregătim toți elevii care învață în licee să devină savanți? De anulat în general BAC-ul și de inclus examene de admitere la instituțiile superioare”.

Deputații au decis ca audierea să aibă loc săptămâna viitoare.