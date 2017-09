(video) „Depresia nu are față”: Soția solistului de la Linkin Park a postat un video cu interpretul, făcut cu 36 de ore înainte de moartea lui

"Următorul meu tweet va fi cel mai personal de până acum. Voi arăta asta pentru ca să știți că depresia nu are o față sau o dispoziție", a scris soția solistului, înainte de a posta video-ul.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k — Talinda Bennington (@TalindaB) 16 September 2017