(video) Deocamdată prototip, noul VW Up! GTI poate merge cu până la 200 de km/h

Compania Volkswagen a dezvăluit o versiune sportivă a celui mai mic model din gama sa. Noul Up! GTI are un motor care produce 115 CP şi o suspensie sport.

Deocamdată Up! GTI este prezentat în calitate de prototip, însă producţia de serie şi vânzările sunt planificate pentru anul 2018. Sub capota acestei compacte care are o greutate de 997 de kilograme este instalat un propulsor turbo cu trei cilindri şi un volum de un litru.

Unitatea de propulsie generează 115 CP şi 200 Nm de cuplu. Cutia de viteze este una manuală cu şase trepte.

