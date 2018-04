(video) De-o vârstă cu România. Român născut în 1918, cere Unirea: „Faceţi ceva să vină Basarabia, să se unească cu România”

Cei prezenți și-au amintit de România Mare, dar și despre filmul războiului, care i-a marcat pe viață.

Elena Bică a împlinit vârsta de 100 de ani la începutul acestei săptămâni. Şi-a amintit de clipele grele prin care a trecut în Cel de-al Doilea Război Mondial şi efortul pe care l-a depus pentru a acorda îngrijiri medicale soldaţilor răniţi în timpul episoadelor sângeroase de luptă.

„România are ostaşi cum se cade. Cu aşa oameni, graniţele României nu se vor pierde. În 1940, când s-a destrămat Ţara Românească a fost un moment greu pentru mine dar a venit vremea şi ţara s-a întregit, provincie cu provincie s-a făcut România Mare care trebuie să o apărăm“, a povestit Simion Gârlea, un alt român care a atins vârsta de 100 de ani, transmite mediafax.ro.

Simion Gârlea îşi aminteşte evenimentele din război ca şi cum s-ar fi întâmplat ieri: “În război nu a fost uşor. Duminică 6 septembrie 1942 ne-am urcat în tren la Constanţa şi o lună de zile am mers cu trenul până am ajuns la Stalino…Când am ajuns ajuns la Tighina după 4 luni de zile de mers pe jos…am sărutat pământul “.

Cu aceeaşi luciditate cu care şi-a amintit fiecare întâmplare din război, Simion Gârlea a ţinut să îi transmită ministrului de Interne un sfat : “Doamna Carmen Dan, sunteţi în Guvern, premier este doamna Voicilă (n.r. Dăncilă), faceţi ceva să vină Basarabia, să se unească cu România“.

„Vă spun că am dus-o foarte greu în timpul războiului din pricina ocupaţiei ruse…Vă spun că am lucrat foarte mult şi acum am ajuns la etatea aceasta cu mintea foarte lucidă dar totuşi boala mai mă sâcâie un pic…Viaţa mea a fost şi frumoasă şi rea. După război, secetă şi foamete. A fost mai bine cu Regele Mihai. La Revoluţie eram aici. A fost o eliberare dar nu în bine, cam în rău“, a povestit Constanţa Petre.

Menționăm că ieri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne al României, a avut loc deschiderea proiectului „O viaţă cât un Centenar”, eveniment în cadrul căruia au fost invitaţi cinci români născuţi în anul 1918.