(video) Dakar 2018: Sebastien Loeb a abandonat raliul după ce a rămas blocat în nisip

”A mers prost. Dunele sunt prea moi, nu am văzut groapa şi am intrat cu viteză în ea. Terminat. Daniel are dureri, dar e în regulă. Este foarte moale (duna de nisip), nu putem ieşi. Fără un camion de asistenţă nu putem scoate maşina de aici”, a spus Loeb.

La primul punct de citire a contorului de parcurs, cei doi aveau o întârziere de 2 ore şi 45 de minute faţă de primii din cursă, o întârziere care îi eliminau din lupta pentru titlu.

