(video) Cum se simte un atac chimic: Mărturia cutremurătoare a unei familii. „Când am deschis ușa casei majoritatea erau paralizați la podea”

„A fost terifiant, nu am mai văzut niciodată așa ceva. Am pierdut 23 de membri din familie, 11 adulți și restul copii”, spune capul familiei.

În 2013, guvernul sirian a atacat Ghouta de Est cu arme chimice, iar sute de oameni au murit.

„Am vrut să ne adăpostim, dar apoi am auzit oamenii țipând că e un atac chimic și ar trebui să fugim să ne salvăm. Imediat mi-am luat soția și copiii și am fugit aproximativ 400 de metri. Strada era plină de oameni care încercau să scape. Panică, haos, teroare. Apoi am revenit acasă și când am deschis ușa casei majoritatea erau paralizați la podea, cu spume la gură. Cei care dormeau nu s-au mai trezit”, mai spune bărbatul, potrivit antena3.