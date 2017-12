(video) Cum să devii un #MoşCrăciunBunDeTot: Proiectul social „60plus” îndeamnă să dăruiți atenție bătrânilor

Pentru a demonstra acest lucru, proiectul social „60plus” a decis să le dăruriască acelor persoane 60+, cărora cel mai mult le lipseşte atenţia şi grija – locuitorii azilului de bătrâni.

„Astfel, întâmplător am făcut cunoştinţă cu Tamara Maximovna, de 87 de ani şi Serghei, de 67 de ani. Nu am adunat toţi vârstnicii în sala de spectacole, nu am atras sponsori şi nu am făcut din această iniţiativă un show. Cu resursele noastre, am adunat un set de lucruri de primă necesitate, nu foarte scumpe, dar atât de necesare, inclusiv îmbrăcăminte – ceea ce-şi poate permite oricine dintre noi. Prin exemplul nostru am arătat că fiecare poate face o minune de sărbători, iar pentru realizarea acestei idei nu e nevoie de mulţi bani, doar de puţin timp”, scrie pe platforma 60plus.md.

Tot ce trebuie pentru ca să deveniţi un adevărat #MoşCrăciunBundeTot – este să găsiţi orice bătrânică sau bătrânel singuratic, care locuiesc lângă voi. Mergeţi în vizită la ei pe 29, 30 sau chiar 31 decembrie, dăruiţi-le ceva plăcut şi petreceţi cu ei măcar 5 minute. Doar întrebaţi-i cum le merge, ce mai e nou în viaţa lor, ce îi bucură şi ce îi îngrijorează în ultimul timp, ce aşteptări au de la noul an. Comunicarea este cel mai bun cadou pentru oamenii în vârstă – să fie auziţi pentru ei înseamnă să fie fericiţi, să existe în această lume.

Iar pentru ca această iniţiativă să fie repetată de cât mai mulţi oameni, povestiţi despre aceasta pe reţelele de socializare, utilizând hashtagul #MoşCrăciunBundeTot.