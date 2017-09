(video) Cum e să fii campion național la polo pe apă când tatăl tău e președintele Dodon

Vlad Dodon are 14 ani și de șase ani practică polo pe apă. Acesta este campion național al Republicii Moldova deja de trei ani, iar anul acesta a fost la campionatul mondial.

„Tata m-a îndrumat (n.r. Igor Dodon) să fac polo pe apă. Aveam probleme cu picioarele și mi s-a recomandat înot, însă înotul e mai plictisitor decât polo. Sunt campion al Moldovei deja al treilea an, doi ani am fost campion în Republica Belarus. Am participat în acest an la Campionatul Mondial și la Jocurile Balcanice”, a declarat Vlad Dodon.

Vlad dorește să participe la Jocurile Olimpice, dar crede că acest vis este prea departe de el.