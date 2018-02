(video) Cum arată hotelul de lux din Dubai, unde stau Jennifer Lopez și de Niro. O cameră: 20.000 de euro/noapte!

„Am intrat în Palazzo Versace Dubai, un hotel de 5 stele luxury. Adică 5 stele și încă ceva în plus. O muzică armonioasă, o lumină numai bună să nu-ți streseze retina, o atmosferă molcomă, de visare și vacanță. Pernele de pe canapele par mai pufoase, oamenii mai zâmbitori, viața mai frumoasă. Și deși ești în atenția personalului în permanență, nu te simți urmărit, dar știi sigur că dacă îți scapi ochelarii de soare pe jos, în secunda doi ți-i va ridica cineva. Și oricând de cu gura căscată ai fi, dacă nu știi să deschizi ușa, te rătăcești pe holuri sau nu înțelegi cum se desfășoară un brunch, nimeni n-o să te facă să te simți ca fata de la țară”, povestește o jurnalistă din România.

„Cel mai luxos apartament are 1227 de metri pătrați, este pe două nivele, are două dormitoare, sufragerie, un birou, sală de jocuri, sala de fitness, saună. Și costă în jur de 20 de mii de euro pe noapte. În preț este inclusă și o limuzină și o cină pentru opt persoane pregătită de bucătarul hotelului care are două stele Michelin. „ În apartamentul ăsta a stat Jennifer Lopez când a venit în Dubai. Au mai stat multe vedete. Îmi aduc aminte de Toni Braxton, Robert de Niro, Donatella Versace când am deschis hotelul în 2016, multe supermodele, 50 Cent, Busta Rhymes, multă lume”, spune Ionela Săvescu, PR manager la Palazzo Versace.

Hotelul are 215 de camere și 169 de apartamente, șase restaurante și două baruri. Unul dintre baruri este dedicat muzicii live și a fost primul bar creat de Quincy Jones, faimosul producător și muzician american. Pe scenă urcă doar artiștii aleși de el. Clark Beckham, unul dintre finaliștii American Idol, este pentru șase săptămâni în hotel și cântă cinci seri pe săptămână. Apoi urmează alții și alții.